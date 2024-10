Marian, un tânăr de la casa de copii, e dator fiscului cu 1,54 milioane de lei. ANAF îi oprește o mie de lei din cei 3000 pe care îi câștigă

Povestea lui Marian, care acum lucrează în Vaslui, în industria procesării cărnii, pe un salariu de 3000 de lei lunar, susține că problemele i se trag din perioada în care se afla încă sub tutela DGASPC. Tânărul a fost ademenit, în 2021, de un bărbat care i-a promis că îl face asociat într-o firmă și îi asigură și un loc de muncă.

Marian Cosmin Federeciuc are datorii uriașe la ANAF după ce ar fi fost păcălit. Sursa foto: Vremea Nouă

În schimbul semnăturii sale pe o serie de documente pentru o societate comercială, Marian Cosmin ar fi primit și un bonus de 500 de euro. Totul ar fi avut loc cu complicitatea unui angajat de la DGASPC Botoșani.

Din acel moment, promisiunile bărbatului s-au spulberat, iar cei doi nu s-au mai întâlnit niciodată.

„Eu nu aș fi semnat, dar era un domn instructor de acolo, de la DGASPC Botoșani, care el a făcut totul, a intermediat, cum se zice. Și l-am întrebat, domnule instructor, eu dacă semnez aceste hârtii o să am probleme pe viitor? Și mi-a zis că nu, îmi garantează el că nu. Și eu l-am crezut. Dar nu am făcut bine. Nu am știut nimic până nu am primit această poprire. Nici de proces nu am știut, că eu am venit la muncă aici, la Vaslui. Poate dacă depun plângere la Parchet, poate voi fi ajutat să dovedesc că eu nu am nicio vină”, a spus Marian reporterilor de la Vremea Nouă.

În prezent, Marian e dator la ANAF cu aproximativ 300.000 de euro

La trei ani distanță, Marian Cosmin Federeciuc a aflat că figurează pe statele de plată ale ANAF cu o datorie de aproximativ 300.000 de euro.

Marian, un tânăr de la casa de copii, are de dat fiscului 1,54 milioane de lei după ce ar fi fost victima unei fraude. Sursa foto: Facebook

Pentru că toate citațiile pe care instanța de judecată i le-a trimis au fost expediate la adresa de la Botoșani, unde locuia în perioada în care a semnat actele, și nu au ajuns la actuala adresă, Marian nu s-a putut apăra în fața instanței.

Avocații contactați susțin că procedura în astfel de fază este anevoioasă. Singura șansă pe care o mai are Marian este să depună o plângere la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani, iar acolo, un anchetator să îi ia în seamă sesizarea și să meargă pe urmele celor care s-au folosit de numele și semnătura sa.

