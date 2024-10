Când începe Black Friday 2024 în România

Acest eveniment de reduceri și vânzări este o modalitate bună de a cumpăra cadouri la prețuri mici și de a deschide sezonul magic al sărbătorilor de iarnă. În mod tradiţional, Black Friday este în ultima săptămână din noiembrie, însă anii trecuţi unele magazine de la noi au furat startul ori au prelungit perioada de reduceri.

De obicei, Black Friday are loc în România, cu două săptămâni mai devreme decât în SUA, unde reducerile încep imediat după Ziua Recunoștinței, sărbătoare americană care anul acesta are loc joi, pe 28 noiembrie. Însă, dacă la americani Vinerea Neagră va avea loc abia pe 29 noiembrie, în România va începe mult mai devreme. Black Friday 2024 în România are loc pe 8 noiembrie, un record față de anii trecuți. Anul trecut s-a ținut pe data de 10 noiembrie, iar primul Black Friday a fost în 2011, pe data de 25 noiembrie.

Comercianții nu au vrut să se apropie prea mult de zilele libere de zilele libere 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, și 1 Decembrie, ziua națională (și de asemenea, data alegerilor parlamentare) pentru a face față volumului ridicat de livrări.

Când este Black Friday 2024 la eMAG

Black Friday la eMAG va începe pe data de 8 noiembrie 2024. Cel mai mare retailer online din România a adus acest eveniment de shopping în ţara noastră şi dă de obicei data reducerilor de Black Friday, dată pe care o adoptă cu modificări mai mici sau mai mari și restul retailerilor de la noi. Black Friday la eMAG se desfăşoară pe durata unei singure zile, pe 8 noiembrie în cazul de faţă.

Când e Black Friday 2024 în SUA

Conform tradiției americane, Black Friday este în ziua de după a patra joi a lunii noiembrie (Ziua Recunoștinței), adică pe 29 noiembrie 2024. Anul acesta, retailerii din SUA păstrează tradiția de a avea reducerile de Black Friday imediat după Ziua Recunoștinței, care este pe 28 noiembrie 2024. Astfel, Black Friday 2024 în SUA este pe 29 noiembrie.

Când a apărut Black Friday în România

Termenul de Black Friday a fost folosit prima dată în SUA pentru a descrie traficul catastrofal din vinerea care urma sărbătorii de Ziua Recunoștinței. În cadrul acestei sărbători americane, care are loc în fiecare an în a patra zi de joi din noiembrie, familiile se strâng în jurul unei mese festive de la care nu lipsește curcanul făcut la cuptor, iar a doua zi traficul este sufocat din cauză că toata lumea încearcă să ajungă iar acasă. “Responsabili” cu acest nume ar fi polițistii din orașul american Philadelphia, care, de vreo 6 decenii, au ajuns să blesteme practic ghinionul pe care îl aveau în trafic.

Totodată, în Statele Unite, imediat după Ziua Recunostinței se dă startul sezonului de cumpăraturi pentru Crăciun. Implicit, magazinele începeau din acea zi de vineri să scadă prețul la produse, iar de câteva decenii termenul de Black Friday și reducerile de Crăciun au început să fie asociate tot mai mult și așa le-a rămas numele până în ziua de azi. Popularitatea de care s-a bucurat acest fenomen în Statele Unite i-a determinat si pe retailerii din alte țări să “importe” Vinerea Neagră.

Ce semnifică Black Friday

Black Friday, în traducere „Vinerea Neagră”, este denumirea zilei în care magazinele oferă mai mari reduceri la produsele pe care le comercializează. Termenul „Black Friday” a apărut în anii 60, desemnând ziua de debut a cumpărăturilor pentru celebrarea sărbătorilor de iarnă. În SUA, Black Friday este celebrat la sfârşitul lunii noiembrie. Anul acesta, Black Friday are loc pe 29 noiembrie în SUA. În România, de regulă, Vinerea Neagră are loc cu o săptămână sau două înaintea americanilor, iar în ultimii ani, magazinele au extins perioada de reduceri pe mai multe zile, chiar două săptămâni. Primul magazin din România care a anunțat când este Black Friday 2024 este eMag. Retailerul a ales ziua de vineri, 8 noiembrie 2024, dată pe care o adoptă cu mici modificări și restul retailerilor de la noi.

Cum a apărut Black Friday?

Pentru mulți, Black Friday a devenit cel mai așteptat eveniment de shopping al fiecărui an, fiind ziua cu cele mai mari reduceri. Privită cu nerăbdare de oricine își dorește o reducere semnificativă pentru produsele dorite, Vinerea Neagră și-a căpătat numele pe un fond negativ, din cauza agitației și chiar a actelor de violență pe care le provoca în anii ‘60, în orașul american Philadelphia, cu ocazia începerii sezonului de cumpăraturi pentru Crăciun.

De la magazine jefuite cu puțin timp înainte de ora deschiderii, până la ambuteiaje și accidente, Black Friday însemna la acel moment disperarea de a obține produsele dorite. Industria de retail a reacționat și a dat o altă turnura aglomerației din magazine, generată de deschiderea sezonului de cumpărături pentru Crăciun.

Marile magazine au văzut o oportunitate de a transforma o serie de incidente nefericite într-un eveniment de care să se bucure toată lumea și au introdus reduceri, promoții, oferte speciale pentru această ocazie unică. De remarcat este faptul că mulți angajați se învoiau de la muncă, invocând tot felul de pretexte, pentru a face o parte din cumpărăturile pentru sărbători cât timp rafturile erau pline și își puteau alege cele mai bune produse. Așa s-a transformat Vinerea Neagră într-un eveniment memorabil și o tradiție pentru retaileri: Black Friday a devenit ziua cu cele mai multe reduceri din an, ocazia perfectă de a cumpăra din timp produsele dorite, la prețurile cele mai avantajoase.

