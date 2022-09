„Mă bucur că am luat hotărârea asta. E bine să faci operația când e cazul. Cu cât stăteam mai mult, cu atât se amplifica situația. Meniscul este o zonă cartilaginoasă care nu se reface, ce se poate întâmpla e degenerativ, din ce în ce mai rău”, a declarat Oana Ioniță potrivit Fanatik.

„A fost o prostie, am făcut niște căderi pe vârfuri întoarse și soțul chiar îmi spunea la un moment dat, ‘Băi, mai uită-te și în buletin. Am făcut niște poze cu niște voaluri în spate și voiam să fie expresive și pentru asta m-am lăsat pe vârfuri de mai multe ori.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Eu m-am aruncat pur și simplu pe jos, era ciment. Eu nu m-am gândit, adrenalina era la maxim și pe moment n-am simțit.

În seara respectivă n-am putut să mai mișc deloc piciorul. La operație nu m-a durut atât de tare cum m-a durut atunci când mi l-am rupt. Se umflă, te doare. Sunt niște dureri îngrozitoare, nu poți să-ți imaginezi”, a povestit Oana Ioniță.

Recomandări PREMIERĂ ÎN ROMÂNIA: O judecătoare atrage atenția MApN că apărarea țării nu e ceva pe care Armata o poate tranzacționa imobiliar

„Zece zile nu am voie să îndoi piciorul”

Oana ioniță a explicat că urmează o perioadă de recuperare și va fi sub atenta supraveghere a medicului, pentru ca situația să nu se agraveze.

„Trebuie să fac niște exerciții destul de simple. Aseară nu prea am dormit pentru că nu-mi găsesc poziția. E imposibil să merg, să dorm. Am dormit vreo două ore. Dar o să fie bine și o să dansez curând. Zece zile nu am voie să îndoi piciorul și să-l pun jos”

Pot să predau. Aseară am avut oră. M-am externat la ora 16, am ajuns acasă, la 19 am avut curs online. Orice se poate face atâta timp cât îți dorești”, a concluzionat Oana Ioniță.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Bătaia dintre Anamaria Prodan și Reghe a durat mai mult decât s-a crezut. Filmarea cu camerele de supraveghere, apare și un al patrulea participant la conflict

Playtech.ro Camilla L-A PĂRĂSIT pe Charles! SCANDAL URIAŞ în Familia Regală, Regina consoartă nu a mai rezistat

Viva.ro Incredibil! Cum a rezolvat Dana Budeanu problema facturilor uriașe primite de părinții ei

Observatornews.ro Fructul cu care Valeriu a dat lovitura. Are cea mai mare plantație din Europa de Est şi vinde ''ginsengul românesc'' inclusiv la arabi

Știrileprotv.ro Turcia a făcut anunțul la care nu s-a așteptat nimeni

FANATIK.RO Ce s-a ales de Ana-Maria Mărgean, fetița cu voce de aur care a câștigat Românii au talent în 2021. A ajuns unde și-a dorit

Orangesport.ro Toţi au fost în stare de şoc. Ce au găsit nemţii pe un super iaht confiscat de la un oligarh rus, prieten cu Vladimir Putin

HOROSCOP Horoscop 29 septembrie 2022. Berbecii vor simți nevoia să fie mai calmi, mai eleganți și mai delicați în gesturi și în alegerea cuvintelor