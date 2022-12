„Salut în mod deosebit evaluarea și poziția pozitive ale Guvernului olandez de azi în favoarea aderării României la Schengen. Este rezultatul dialogului intens din ultima perioadă și al pregătirii noastre tehnice foarte bune”, a precizat Bogdan Aurescu. Acesta i-a mulțumit apoi lui Wopke Hoekstra, viceprim-ministru şi ministru de externe al Olandei, „pentru tot sprijinul” acordat demersului ca Olanda să accepte România în Schengen.

Glad to welcome todays positive evaluation&position of Dutch Government in support of ??s #Schengen accession. The very close political dialogue with ?? partners at all levels contributed to substantiating a favourable approach. I thank @WBHoekstra for all his support!