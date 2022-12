„Parlamentul suedez a votat pentru aderarea României la spaţiul Schengen. Votul a avut loc în această dimineaţă în Comisia de Afaceri Europene”, a scris Victor Negrescu pe Facebook.

„La acest moment Austria se opune deschis, iar Olanda exprimă reticențe mai ales față de Bulgaria. Croația are girul tuturor statelor membre”, a adăugat el.

De asemenea, ministrul de externe, Bogdan Aurescu, a transmis pe Twitter un „salut călduros” pentru „rezultatul pozitiv de astăzi al dezbaterii din cadrul Comisiei pentru afaceri europene a parlamentului din Suedia, care susține aderarea României la Schengen”.

„Mă bucur că demersurile mele pe lângă colegul meu, ministrul Tobias Billstrom şi liderii Partidului Social-Democrat Suedez au avut succes”, a adăugat șeful diplomației române.

I warmly welcome todays positive result of the debate in ??Riksdag Committee on EU Affairs,which supports ?? #Schengen accession. Glad that my open&comprehensive dialogue with my ??colleague @TobiasBillstrom , as well as with Social-Democrat leadership @shekarabi was successfull.

Totodată, șeful diplomației române a transmis, tot într-un mesaj pe Twitter, că guvernul olandez condus de premierul Mark Rutte are „o evaluare şi o poziție pozitive” pentru susținerea intrării României în Schengen.

„Salut în mod deosebit evaluarea și poziția pozitive ale Guvernului olandez de azi în favoarea aderării României la Schengen. Este rezultatul dialogului intens din ultima perioadă și al pregătirii noastre tehnice foarte bune”, a precizat Bogdan Aurescu.

Glad to welcome todays positive evaluation&position of Dutch Government in support of ??s #Schengen accession. The very close political dialogue with ?? partners at all levels contributed to substantiating a favourable approach. I thank @WBHoekstra for all his support!