În acest caz, arată deputatul liberal în interpelare, „reține atenția și data semnării contractului, respectiv 27 noiembrie 2024, după primul tur al alegerilor prezidențiale.

„Prima informație se referă la posibila inserare printre subcontractorii societății adjudecătoare a unei firme deținute de oligarhi ruși, Automecanica S.A., membri ai concernului rusesc Transmashholding, concern introdus pe lista de sancțiuni în septembrie 2023”, spune Cozma.

Al doilea aspect care ridică îndoieli se referă la faptul că „utilizarea turelei românești Anubis, fabricată de societatea Pro-Optica S.A., ce are la bază tehnologia companiei israeliene Elbit Systems și care urmează să echipeze blindatele fabricate de OTOKAR, este contestată în instanță de compania israeliană. În acest caz a fost demarat un proces la High Court of Justice, Chancery Division, în Marea Britanie, sub dosarul „BL-2024-0016636”.

„Această umbră de îndoială este alimentată de faptul că, aproximativ cu două luni înainte de semnarea contractului, vă solicitam dumneavoastră, prin adresa înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 13956A/2024, o serie de date despre această achiziție, unele cu referire la aspectele de mai sus, la care nu ați răspuns sau ați spus că nu aveți informații”, a precizat deputatul PNL.

Recomandări Peripețiile turiștilor români care vor să ajungă în Mexic și sunt considerați, din start, „infractori”. Vacanțe de mii de euro ratate din cauza unor suspiciuni

Întrebările la care trebuie să răspundă Angel Tîlvăr

De asemenea, acesta îi solicită ministrului Apărării, Angel Tîlvăr, să răspundă la următoarele întrebări:

Dacă participarea unui oligarh rus cu legături în cadrul unor societăți rusești aflate sub sancțiunile partenerului strategic al României, Statele Unite, în realizarea unor capabilități tehnice de înzestrare a Armatei Române este de natură a consolida credibilitatea României față de SUA, NATO și Uniunea Europeană? Care este motivul pentru care serviciile de informații sunt excluse de la verificarea persoanelor juridice care fac obiectul unui contract de un miliard de euro din banii poporului român și vizează viața tinerilor români, bunul cel mai de preț al acestei țări? (conform răspunsului transmis organizației „CursDeGuvernare”, MApN nu a avut nevoie de aprobări și verificări de securitate din partea serviciile de informații, fiind considerat un contract „neclasificat” – publicat la data de 23 martie 2025.) Care a fost modalitatea de selecție a subcontractorilor, societăți comerciale românești, la acest proces de achiziție, în condițiile în care această recomandare a venit de la achizitor? Alte contracte cu valoare strategică sau care au valori foarte mari și unde serviciile au fost excluse de la efectuarea verificărilor de securitate? Vă rog să-mi comunicați dacă în calitate de ministru ați fost informat, în mod formal sau informal, de către serviciile de informații sau de către alte persoane, că printre subcontractorii companiei Otokar, implicată în furnizarea de blindate, se află societăți cu capital provenit din Rusia?

Acuzații reciproce

Ministerele Economiei și Apărării se acuză reciproc și dau vina unul pe altul în privința proiectelor strategice din domeniul industriei militare, potrivit deputatului liberal Adrian Cozma.

Aceasta vine după ce Libertatea a publicat informația că România nu mai produce praf de pulbere, iar o serie de proiecte ale Romarm sunt în mare întârziere, angajații din industria de apărare protestând în mai multe rânduri din cauza lipsei contractelor.





Urmărește cel mai nou VIDEO Știri Externe Momentul în care un bloc se prăbușește ca urmare a cutremurului de 7,7 grade din Myanmar

Urmărește-ne pe Google News