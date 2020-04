Foto Claudio Furlan - LaPresse .25 Febbraio 2020 Turano Lodigiano (Italia) .Cronaca.Emergenza Coronavirus , a presidiare la zona rossa del Lodigiano coinvolti anche i militari dell’ Esercito.Nella foto: il blocco stradale di Turano LodigianoPhoto Claudio Furlan - LaPresseFebruary 25, 2020 Turano Lodigiano (Italy)NewsCoronavirus emergency, Italian Armed Forces check the red area of ​​LodigianoIn the photo: the road block in Turano Lodigiano (Credit Image: © Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press)