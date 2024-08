Mai precis, numărul pacienților a scăzut de la aproximativ 200 de internați zilnic la câțiva zeci.

„Începând de săptămâna trecută, de miercuri, internările au scăzut dramatic. În perioada 8-16 august, la UPU au fost 1.211 prezentări, din care doar 245 de internări, și refuzuri de a se interna în Spitalul Sfântul Pantelimon sunt cam 180. Am avut și chiar mai mult de 200 de internări pe zi. Eu, fiind chirurg, am avut gărzi și cu 25 de internări pe gardă, vorbesc de Chirurgie și 6-7-8 intervenții chirurgicale. Iar acum, în garda mea de duminică, am avut 4 internări și o singură intervenție chirurgicală de urgențe”, a spus Răzvan Jitianu, managerul interimar al Spitalului Pantelimon.

În plus, de la 1 septembrie, spitalul bucureștean va înceta asigurarea gărzilor pentru urgențele de chirurgie vasculară din cauza lipsei personalului medical: unul dintre medici nu poate face gărzi, altul a anunțat luna trecută că vrea concediu fără plată, iar al treilea a cerut și el recent concediu fără plată.

Două doctorițe arestate, după 4 luni de anchetă

Ancheta în acest caz a început în aprilie, în urma acuzațiilor făcute de o asistentă care a susținut că 20 de pacienți de la ATI au murit în perioada 4-7 aprilie din cauza administrării incorecte a unei substanțe, este vorba despre Noradrenalină. Spitalul a anunțat apoi că în intervalul indicat au murit 17 pacienţi.

Recomandări Misterioasa dispariție a lui Ionuț Bulgaru, pe miriștea de lângă Cuibul Vulturilor, dintr-o căruță trasă de o „iapă cu năluc”. Care e singura ipoteză a poliției

Corpul de Control al ministrului sănătății și comisia spitalului au făcut anchete separate, dar au anunțat că pacienții au fost tratați corect.

Pe 8 august, doctorițele Mirela Păiuș și Maria Miron, ultima poreclită „Doamna cu coasa”, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, decizia nefiind definitivă. Ele au fost acuzate de procurorii Parchetului Tribunalului București că au provocat moartea unui pacient de 54 ani, aflat în stare gravă, prin scăderea dozei de Noradrenalină, acesta intrând în stop cardio-respirator.

Urmărește-ne pe Google News