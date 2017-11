Părinții lui Ionuț Anghel, băiețelul care a fost ucis de maidanezi când avea doar 4 ani, trec printr-o situație delicată. Un avocat i-a executat silit pentru suma de 120.000 de euro. Familia Anghel a depus contestație la Judecătoria Sectorului 1.

Au trecut patru ani de când Ionuț a murit ucis de maidanezi sub ochii fratelui său, Andrei. Procurorii au deschis atunci un dosar penal, care a ajuns la judecată după o jumătate de an de cercetare, iar instanța a dat o decizie definitivă în mai 2016. Când dosarul era la procurori, familia Anghel a fost reprezentată, inițial, timp de trei săptămâni, de avocatul Bogdan Bărbuceanu. După acele trei săptămâni, părinții lui Ionuț Anghel a apelat la alt avocat, la Virgil Papuc. Zilele trecute, primul avocat a obținut în instanță dreptul de a executa familia Anghel pentru suma de 120.000 de euro, susținând că aceasta reprezintă onorariul de succes care i se cuvine. Având decizia instanței, avocatul Bărbuceanu a și executat familia Anghel, pentru o parte din sumă.

“Ne-a reprezentat doar trei săptămâni. Noi, pe 27 septembrie 2013, am angajat alt avocat, pentru că nu am fost mulțimiți de domnul Bărbuceanu. Tot ce vorbeam noi în familie, dânsul prezenta în presă. Nu a fost respectată confidențialitatea datelor. Din această cauză eram efectiv asaltați de presă. Andrei era foarte speriat de tot ce se întâmpla atunci. Numai noi știm prin ce am trecut. Iar domnul Bărbuceanu nu ne-a prezentat încredere, am apelat la alt avocat”, spune mama lui Ionuț, Andreea Anghel.

Vestea că sunt executați silit i-a șocat. “Când am aflat de executare eram într-un pelerinaj. Ne-au sunat de la bancă. Vestea ne-a dat cu totul peste cap. Nu ne-am așteptat la așa ceva”, mai spune Andreea Anghel, care suferă și acum după pierderea fiului ei cel mic.

Avocatul susține că a acționat conform contractului

De cealaltă parte, avocatul Bogdan Bărbuceanu (foto) susține că a acționat conform legii. “Eu i-am reprezentat la începutul urmăririi penale. Am participat la două cercetări la fața locului, la identificarea martorilor, sunt acte la dosar care dovedesc asta. Eu trebuia să primesc 20% din onorariul de succes. Contractul meu nu a fost niciodată reziliat. Nu mi s-a imputat nimic, nu m-au notificat niciodată. Suma totală era de 480.000 de euro, eu am cerut un sfert din acea sumă, adică 120.000 de euro. Nu am cerut executare imobiliară. Până acum li s-au executat sumele găsite în conturi, respectiv 90.000 de euro. O colegă de-a mea a tot încercat să stea de vorbă cu ei, dar i-au închis telefonul. Chiar și zilele trecute am vrut să mă întâlnesc cu ei, să ajungem la o înțelegere, dar au refuzat. S-au folosit de mine și după ce și-au atins scopul, s-au făcut că nu mă mai cunosc. Suma pe care am cerut-o este onorabilă”, spune avocatul Bogdan Bărbuceanu.

Părinții au depus contestație la Judecătorie

Astăzi, Virgil Papuc (foto), avocatul familiei Anghel, a depus o contestație la executare, la Judecătoria Sectorului 1. El susține că toate demersurile făcute de Bogdan Băbuceanu sunt ilegale: “Am depus astăzi (marți, 21 noiembrie- n.r.) contestația la executare prin care solicităm întoarcerea executării. Fostul avocat nu are niciun drept cu privire la onorariul pe care l-a executat, putem vorbim de o infracțiune de înșelăciune pentru că a prezentat executorului judecătoresc ca fiind valabil un contract de asistență juridică, în condițiile în care acesta nu a fost dus la îndeplinire și a fost reziliat în primele trei săptămâni. Dacă ar fi dus la îndeplinire acel contract și și-ar fi prestat serviciile la care s-a obligat, ar fi avut dreptul, dar dumnealui, pe latura civilă, nu a făcut nici o hârtie de trei rânduri în cei 4 ani și jumătate de proces. Eu am fost angajat din 27 septembrie 2013 și până astăzi m-am ocupat și mă ocup de acest dosar”, explică avocatul Virgil Papuc.

Ionuț Anghel a murit în 2 septembrie 2013, pe un teren de lângă Parcul Tei din sectorul 2 al Capitalei. Magistrații au stabilit că vinovați sunt Administrația Domeniului Public Sector 2 și Compania Tei Rezidential, care deținea terenul pe care s-a întâmplat nenorocirea. Tot atunci, instanța a stabilit ca părinții lui Ionuț, dar și fratele lui, Andrei Anghel, cel care a suferit enorm după această tragedie, să primească despăgubiri în valoare de 2,4 milioane de euro.

