Altercația a început după ce un părinte ar fi făcut o remarcă rasistă la adresa unui fotbalist din echipa adversă, potrivit autorităților.

Un singur polițist aflat la teren a încercat să separe părțile.

Cinci persoane au fost spitalizate, din cauza rănilor suferite în timpul încăierării.

Donald S. Guerrant, cel care a declanșat bătaia, a fost acuzat de agresiune și a fost reținut, potrivit investigatorului șerifului, Duane Phillips.

Superintendentul școlar Haydee Robinson a declarat că elevii și antrenorii nu au fost implicați în luptă.

Fight breaks out during a High School Soccer Game in Virginia when Parents from the opposing team started hurling Racial Slurs at the Home Teams Parents… Helicopter had to Airlift people due to severe injuries caused… pic.twitter.com/jgTnejg6nr