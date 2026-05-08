Un vlogger culinar din China, cunoscut pentru abordările sale neobișnuite, a uimit internetul cu o creație culinară neconvențională: un pui prăjit semitransparent, care seamănă mai degrabă cu o sculptură de sticlă decât cu un preparat alimentar.

Cai Nan, autorul experimentului, a publicat un videoclip cu titlul provocator „Vreau să fac un pui prăjit transparent, dar rezultatul a ieșit ciudat”, care a devenit viral și a acumulat sute de mii de vizualizări.

Metoda prin care vloggerul a realizat această creație inedită a captat atenția publicului aproape la fel de mult ca rezultatul final.

Procesul a inclus reconstrucția întregului pui folosind tehnici avansate din gastronomia moleculară.

Cai Nan a creat oasele utilizând un amestec de măduvă osoasă, colagen și gel, pe care ulterior le-a modelat în forme specifice și le-a lăsat să se solidifice.

Carnea, pe de altă parte, a fost transformată într-o masă lichidă cu ajutorul unui dispozitiv special, iar apoi structura sa a fost recreată printr-o metodă cunoscută sub numele de sferificare, o tehnică emblematică în gastronomia moleculară.

Ulterior, toate componentele au fost asamblate pentru a reda forma unui pui întreg, inclusiv o crustă crocantă, un element esențial al puiului prăjit.

Rezultatul a fost o capodoperă culinară, un pui prăjit cu aspect translucid, asemănător unei opere de artă din sticlă.

Teacțiile publicului au fost împărțite. Unii au apreciat creativitatea și complexitatea tehnicilor utilizate, în timp ce alții au considerat preparatul prea bizar și l-au catalogat ca fiind nepotrivit pentru consum.

„Este fascinant cum a reușit să recreeze puiul în acest mod. Este artă, dar nu sunt sigur că l-aș mânca”, a comentat un utilizator online.

