Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Accidentul a avut loc districtul Pecersk din Kiev, pe 6 mai, după ce un șofer de 48 de ani, aflat la volanul unui automobil de lux Maserati, a pus în pericol siguranța rutieră.

Potrivit unui raport al Poliției, mașina a fost observată staționând în mijlocul drumului, încălcând regulile de circulație.

Când patrula de poliție i-a cerut șoferului să se supună unui test de alcool, acesta a refuzat, s-a încuiat în vehicul și a demarat brusc, încercând să fugă.

Agenții au început o urmărire în încercarea de a opri autovehiculul. Șoferul nu a răspuns solicitărilor legale de a se opri și a continuat fuga, „punând în pericol traficul rutier”.

Foto: TSN

În apropierea Grădinii Botanice din Kiev, el a lovit 3 mașini parcate. În urma impactului, un șofer aflat într-un automobil Kia a fost rănit și transportat de urgență la spital.

Imaginile video au fost captate de camerele de corp ale agenților.

„Șoferul în cauză a fost reținut, ulterior, de poliție. S-au întocmit materiale administrative, pentru conducerea sub influența alcoolului”, a transmis Poliția din Kiev.

Împotriva bărbatului a fost deschis un dosar penal care vizează încălcarea regulilor de siguranță rutieră de către o persoană aflată sub influența alcoolului.

Pedepsele prevăzute includ până la 10 ani de închisoare.

