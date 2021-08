„Ne-am dat seama că nu sunt bagajele noastre când am văzut că aceleași valize se învârt de 3-4 ori pe bandă și nimeni nu le ia. Am chemat pe cineva de la aeroport să ne ajute, să ne ofere măcar niște informații. Nu a venit nimeni, nimeni nu ne-a spus nimic. A venit doar un paznic și cei de la Poliția de Frontieră, care ne-au spus să eliberăm zona!”, a declarat o pasageră.

Unii pasageri s-au plâns că aveau medicamente esențiale în bagaj pe care nu și le pot procura din farmacii.

„Aveam medicamente vitale în bagaj. Le-am pus acolo gândindu-mă că ajung odată cu bagajul. Nici nu se pot procura din farmacii. Le luam special de la spital, o dată pe lună. Nu știu cum o să mă descurc fără ele. Sper să se rezolve cât mai repede situația. Deocamdată nu ne-a contactat nimeni!”, a explicat o femeie.

Oamenii acuză reprezentanții operatorului de zbor și ai aeroportul că au refuzat să comunice cu ei.

„Nu a venit niciun reprezentant Wizzair, nimeni de la aeroport care să vorbească cu noi. Toată lumea cerea să vină cineva să lămurească situația, să ne dea măcar câteva informații. Am așteptat câteva ore degeaba. Poate era vreun reprezentant în aeroport, dar poate i-a fost frică să vină să vorbească. În timpul zborului tot nu și-au dat seama de confuzie. Nici nu știau că au încărcat greșit bagajele”, a povestit o pasageră.

Suspiciunea lor este că bagajele au ajung la Chișinău pentru că cele două avioane au plecat la o distanță de 5 minute.

„Cred că cea mai mare posibilitate este ca bagajele noastre să fie la Chișinău. Când am făcut check-in-ul, eram unii lângă alții. Zborurile au fost la aproximativ 5 minute distanță unul de altul. Ne-am îmbarcat, am dat bagajele la cală și când am ajuns la Iași am găsit bagajele de la Chișinău pe bandă. La noi nu a ajuns nici măcar un bagaj de la zborul nostru. Nimeni, nimeni nu a primit bagajul. Probabil sunt și care au plecat fără să mai aștepte. Eu sper că totuși le-au dus la Chișinău pe ale noastre”, consideră o femeie.

Libertatea a solicitat un punct de vedere de la compania WizzAir pe care îl va prezenta ulterior.

