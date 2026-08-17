Ultimele zile de restricții de circulație pe sensul Titulescu – Grozăvești

Lucrările la Pasajul Basarab, una dintre cele mai importante artere rutiere din București, au început pe 20 iunie. Deși proiectul a fost finalizat în urmă cu 15 ani, acesta nu a fost recepționat oficial și, prin urmare, nu a putut beneficia de lucrări de întreținere sau curățenie.

Primăria Municipiului București (PMB) anunță că sunt ultimele zile de restricții de circulație pe calea de pe sensul Bulevardul Titulescu – Șoseaua Grozăvești, lucrările urmând să se mute pe cealaltă arteră.

„De săptămâna viitoare, îl redeschidem traficului și ne mutăm cu lucrările pe cealaltă arteră. Până pe 6 septembrie!”, a transmis PMB

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a precizat că la Pasajul Basarab sunt circa 70 de muncitori pe șantier.

„Au terminat asfaltarea, acum lucreaza la rosturi si vopsesc tablierul metalic”, a precizat el, anunțând că lucrările se mută pe sensul Grozăvești – Titulescu.

Pe șantierul de la Pasajul Basarab au fost finalizate reparațiile structurale de profunzime, remedierea bordurilor și pregătirea căii de rulare între Calea Plevnei și Grozăvești. Muncitorii execută în prezent protecția tablierului metalic și finisajele la rosturile de dilatație, urmând ca după asfaltare traficul să fie complet reluat. Aceleași operațiuni vor fi făcute și pe cealaltă arteră.

„În plus, va fi refăcut sistemul de iluminat și se va moderniza sistemul de supraveghere și monitorizare a traficului”, potrivit sursei citate.

Traficul pe Pasajul Basarab revine la normal din 7 septembrie

Odată cu începerea școlii, din 7 septembrie, toate restricțiile vor fi ridicate pe Pasajul Basarab, inclusiv restricția de circulație a tramvaiului.

„Până la finalul anului, vor mai fi restricții temporare pe câte o bandă, pe distanțe scurte, de aproximativ 50–200 de metri. Important este că circulația va fi reluată în luna septembrie, dar lucrările vor continua pentru ca la final să putem recepționa acestă lucrare mare de infrastructură construită de mai bine de 15 ani”, a adăugat primarul Ciprian Ciucu.

Deși a fost deschis traficului în iunie 2011, lipsa unei semnături finale pe procesul-verbal de recepție a blocat juridic preluarea lui în administrare normală. Pentru că nu a fost recepționat, acesta nu a putut fi întreținut, iar în timp s-a degradat.

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