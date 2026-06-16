Lucrările pe Pasajul Basarab încep din 20 iunie

Pasajul Basarab intră în sfârșit într-un proces amplu de reparații și punere în siguranță. Primăria Municipiului București (PMB) a predat amplasamentul constructorilor, iar lucrările vor demara pe 20 iunie.

„Este plin de rugină, degradat, cu elemente care atârnă, nesigur pentru pietoni și șoferi care trec/staționează sub el, fisuri la stâlpii din beton (file). Sistemul de ape pluviale, scările, rampele, rosturile, lifturile, elementele de semnalizare, dar și structura în sine a pasajului, toate sunt în paragină. Și e murdar! A ajuns așa pentru că, deși a fost dat în folosință în 2011, nu i s-a făcut recepția în toți acești ani”, au precizat reprezentanții Primăriei București, pe Facebook.

Pasajul Basarab nu a putut fi recepționat oficial timp de 15 ani din cauza unui amestec de birocrație, litigii financiare sau modificări de proiect neaprobate. Deși a fost deschis traficului în iunie 2011, lipsa unei semnături finale pe procesul-verbal de recepție a blocat juridic preluarea lui în administrare normală.

Pentru că nu a fost recepționat, acesta nu a putut fi întreținut, iar în timp s-a degradat. „Nici servicii de curățenie, de pază ori de supraveghere video nu s-au putut contracta”, mai precizează municipalitatea.

Pe 13 mai 2026, Consiliul General al Municipiului București a decis alocarea suplimentară de peste 21 de milioane de euro pentru reparații urgente.

Cum s-a putut ca pasajul să intre într-un proces de reparații

Pasajul Barasarab a fost construit de consorțiul de firme Astaldi (în prezent Webuild n.r.) și FCC Construccion. Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a emis autorizația de construire, iar printr-o „tranzacție extrajudiciară” au fost readuși pe șantier constructorii. Acestora le-au fost predat amplasamentul în data de 15 iunie, iar din 20 iunie vor începe lucrările.

„Printr-o tranzacție extrajudiciară am reușit să readucem pe șantier constructorii Astaldi (actualul Webuild) și FCC, care au făcut proiectarea și intră și cu reparațiile, alături de Trustul de Clădiri Metropolitane și Energetica Servicii. Iar în urmă cu zece zile primarul general Ciprian Ciucu a semnat autorizația de construire. Cea veche nu mai era valabilă demult!”, potrivit sursei citate.

Restricțiile majore vor dura până în septembrie, când traficul revine la normal, iar întregul pasaj va fi gata până la finele anului.

„Din septembrie, vom mai avea doar intervenții punctuale, iar complet pasajul va fi gata până la finele anului”, potrivit PMB.

Ce lucări vor fi realizate

Procesul amplu de reparații și punere în siguranță a Pasajului Basarab va include o serie de intervenții tehnice majore la nivelul întregii structuri. Astfel, echipele de muncitori vor înlocui parapetul metalic degradat, aparatele de reazem nefuncționale și rosturile de dilatație, concomitent cu schimbarea integrală a sistemului de colectare și evacuare a apei de pe pasaj.

Din punct de vedere al carosabilului, se va așterne un nou covor asfaltic, ce va cuprinde stratul de uzură pe calea pasajului, precum și straturile de legătură și uzură pe rampele de acces. De asemenea, suprafețele de beton și metal vor fi curățate prin sablare, urmată de astuparea fisurilor și aplicarea de mortare speciale. Tot în cadrul lucrărilor de protecție anticorozivă, se vor recondiționa și reface vopsitoriile la nivelul tiranților podului pe arce și se va asigura protecția hobanelor la pasajul hobanat.

În final, proiectul prevede executarea de noi marcaje rutiere, reparații la panourile fonoabsorbante și intervenții de reabilitare la nivelul scărilor rulante, care au fost lăsate în paragină în ultimii ani.

Se închide sensul dintre Banu Manta – Grozăvești

Lucrările vor începe, conform publicației mobilitate.eu, pe zona de linii de tramvai și sensul rutier dintre Banu Manta și Grozăvești, care urmează să fie închis total. Traficul rutier urmează să fie deviat pe sensul Grozăvești – Banu Manta, unde se va circula pe ambele sensuri, pe o bandă pe fiecare sens. Pe măsura evoluției lucrărilor, acestea se vor muta pe sensul Banu Manta – Grozăvești.

Modificările planificate arată astfel în zona de tramvai:

linia 1 va circula între Romprim și Banu Manta prin Calea Văcărești – Mihai Bravu – Victoriei și retur;

linia 10 va circula între Romprim și Ghencea, prin Eroii Revoluției – Șos Progresului – Ghencea și retur;

linia 11 va fi suspendată;

linia 54 va fi înființată pe traseul Depoul Alexandria – Calea Ferentari – Zetari – Șoseaua Giurgiului – Șura Mare.

De asemenea, în ceea ce privește linia de autobuz, se va înființa linia 610, între Banu Manta și Calea 13 Septembrie, conform informațiilor publicate de mobilitate.eu, iar linia 44 nu își va modifica traseul curent.

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