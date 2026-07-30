„Reparăm, într-o jumătate de an, ce s-a degradat în ultimii 15 ani”, afirmă Primăria Municipiului București (PMB), care a început lucrările pe 20 iunie. Prima etapă a presupus montarea schelelor și scoaterea din tensiune a liniei de tramvai, urmată de intervenții pe sensul Bd. Titulescu – Șos. Grozăvești, unde circulația auto se desfășoară în dublu sens pe cealaltă cale.

Începând cu a doua săptămână din august, lucrările se vor muta pe sensul Grozăvești – Titulescu, iar vehiculele vor circula pe breteaua opusă, tot în regim dublu sens. PMB garantează că până la începutul școlii pasajul va fi complet funcțional, iar tramvaiele vor reveni pe șine. După reluarea traficului, reabilitarea va continua până la finalul anului, fără restricții majore pentru șoferi.

Lucrările implică peste 110 muncitori și 30 de utilaje care operează în două schimburi, zi și noapte, inclusiv sâmbăta. Echipele acționează pe o distanță de 2 km pe pasaj și alți 2 km sub pod. PMB a detaliat progresul realizat până la această dată:

24.000 mp de suprafață de beton curățată

17.800 mp de strat de uzură de asfalt frezat, cu asfaltarea programată să înceapă vineri

18.000 mp de beton protejat cu vopsea specială

5.279 mp de cale de rulare tramvai curățată

2.100 metri de parapeți recondiționați și vopsiți

1.500 metri liniari de longrine șine de tramvai curățate

148 mp reparați cu mortare speciale și 430 ml de rosturi de dilatație reparate

Suprafața de beton spălată și vopsită, fisurile reparate, tubulatura de scurgere a apelor pluviale montată.

Primăria subliniază că ritmul intens al lucrărilor va fi menținut pentru a respecta termenele stabilite.

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