Petrolierul, care se îndrepta spre portul rusesc Novorossiisk, se afla la aproximativ 30 de mile marine de districtul Abana, în momentul în care a fost lovit, fiind afectată partea superioară a navei.

După transmiterea unui apel de urgență, echipe ale Pazei de Coastă turce au fost mobilizate și trimise în zonă.

Conform informațiilor preliminare, starea echipajului este bună, iar nava este în prezent remorcată către portul İnebolu, unde va fi supusă unor verificări amănunțite și vor fi luate măsuri de siguranță.

Investigațiile tehnice ce urmează să fie realizate în port vor stabili atât sursa atacului, cât și amploarea pagubelor.

Deocamdată, autoritățile din Turcia nu au oferit informații oficiale privind responsabilitatea pentru acest incident, însă situația de securitate din regiune și circumstanțele atacului sunt atent monitorizate de autoritățile maritime.

La 28 noiembrie 2025, două petroliere, Kairos și Virat, au luat foc în Marea Neagră în urma unor atacuri în largul coastei Turciei. Ulterior s-a dezvăluit că aceasta a fost o operațiune specială a Serviciului de Securitate al Ucrainei.

Și petrolierul Mersin, care avea legături cu Rusia, a fost avariat de explozii în largul coastei Senegalului, Africa de Vest.

De asemenea, pe 2 decembrie, petrolierul Midvolga-2, aflat în drum spre Georgia, a fost atacat în Marea Neagră, la aproximativ 130 kilometri în largul coastei Turciei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Tech: De la laptopuri extensibile la TV-uri uriașe în 2026
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Gestul făcut de Catinca și Oana Roman la scurt timp după ce au aflat că au fost date în judecată, la doi ani de la moartea mamei lor! E vorba de o suma mare de bani, iar ce tocmai s-a aflat a stârnit reacții
Viva.ro
Gestul făcut de Catinca și Oana Roman la scurt timp după ce au aflat că au fost date în judecată, la doi ani de la moartea mamei lor! E vorba de o suma mare de bani, iar ce tocmai s-a aflat a stârnit reacții
Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
Unica.ro
Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici: "Verdictul e clar..."
Elle.ro
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici: "Verdictul e clar..."
gsp
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
GSP.RO
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Parteneri
Romina Power rupe tăcerea despre fiica ei dispărută, după 30 de ani de coșmar: „Cred că e vie. Dacă ar fi murit, aș fi simțit”. Al Bano a cerut ca Ylenia să fie declarată moartă
Libertateapentrufemei.ro
Romina Power rupe tăcerea despre fiica ei dispărută, după 30 de ani de coșmar: „Cred că e vie. Dacă ar fi murit, aș fi simțit”. Al Bano a cerut ca Ylenia să fie declarată moartă
Imagini fierbinți cu iubita lui Cătălin Scărlătescu în vacanță. Cum a apărut arhitecta Elena în Mexic. Blondă, voluptuoasă, fără inhibiții
Avantaje.ro
Imagini fierbinți cu iubita lui Cătălin Scărlătescu în vacanță. Cum a apărut arhitecta Elena în Mexic. Blondă, voluptuoasă, fără inhibiții
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Site-ul Ghișeul.ro ar fi fost atacat de hackeri. De ce nu își pot plăti românii taxele și impozitele
Știri România 19:21
Site-ul Ghișeul.ro ar fi fost atacat de hackeri. De ce nu își pot plăti românii taxele și impozitele
Catedrala Națională se închide din nou pentru lucrări, începând de vineri
Știri România 19:01
Catedrala Națională se închide din nou pentru lucrări, începând de vineri
Parteneri
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Adevarul.ro
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Cine este și cum arată mama lui Lisav Eissat. Anat este o femeie extrem de frumoasă
Fanatik.ro
Cine este și cum arată mama lui Lisav Eissat. Anat este o femeie extrem de frumoasă
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban s-a finalizat. La ce acord au ajuns actrița și cântărețul. Decizia neașteptată luată de cei doi după despărțire
Elle.ro
Divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban s-a finalizat. La ce acord au ajuns actrița și cântărețul. Decizia neașteptată luată de cei doi după despărțire
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Cine este „Leopardul” Lucian Vasile, concurent la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Stiri Mondene 18:13
Cine este „Leopardul” Lucian Vasile, concurent la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Când începe show-ul „Casa iubirii”, sezonul 5. Anunțul făcut de Andreea Mantea. „Abia aștept să îi cunoașteți pe noii concurenți”
Stiri Mondene 17:45
Când începe show-ul „Casa iubirii”, sezonul 5. Anunțul făcut de Andreea Mantea. „Abia aștept să îi cunoașteți pe noii concurenți”
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
ObservatorNews.ro
Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin ei? Da, la revedere!”
GSP.ro
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin ei? Da, la revedere!”
Senzația Mondialului s-a întors la munca pe șantier: „Principala mea sursă de venit! Râzi mult, salariu săptămânal”
GSP.ro
Senzația Mondialului s-a întors la munca pe șantier: „Principala mea sursă de venit! Râzi mult, salariu săptămânal”
Parteneri
Bulgaria nu era pregătită pentru tranziția către euro: Au „bubuit” prețurile!
Mediafax.ro
Bulgaria nu era pregătită pentru tranziția către euro: Au „bubuit” prețurile!
„A murit uitându-se la mine” S-a aflat cauza morții tânărului de 25 de ani de la Spitalul Județean Buzău! Ce s-a întâmplat cu Gabriel înainte să fie operat
StirileKanalD.ro
„A murit uitându-se la mine” S-a aflat cauza morții tânărului de 25 de ani de la Spitalul Județean Buzău! Ce s-a întâmplat cu Gabriel înainte să fie operat
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Redactia.ro
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Preotul Constantin Mîndruță s-a stins din viață la 30 de ani. Care a fost cauza decesului
KanalD.ro
Preotul Constantin Mîndruță s-a stins din viață la 30 de ani. Care a fost cauza decesului

Politic

Zborul lui Nicușor Dan din Paris a costat 30.000 de euro, anunță Radu Miruță
Politică 17:13
Zborul lui Nicușor Dan din Paris a costat 30.000 de euro, anunță Radu Miruță
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Exclusiv
Politică 07 ian.
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Parteneri
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
ZiaruldeIasi.ro
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
Ce meserie are, de fapt, soția lui Cătălin Zmărăndescu. Luiza câștigă mulți bani din activitatea sa
Fanatik.ro
Ce meserie are, de fapt, soția lui Cătălin Zmărăndescu. Luiza câștigă mulți bani din activitatea sa
Universitatea franceză unde se formează spionii
Spotmedia.ro
Universitatea franceză unde se formează spionii