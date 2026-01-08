Petrolierul, care se îndrepta spre portul rusesc Novorossiisk, se afla la aproximativ 30 de mile marine de districtul Abana, în momentul în care a fost lovit, fiind afectată partea superioară a navei.

După transmiterea unui apel de urgență, echipe ale Pazei de Coastă turce au fost mobilizate și trimise în zonă.

Conform informațiilor preliminare, starea echipajului este bună, iar nava este în prezent remorcată către portul İnebolu, unde va fi supusă unor verificări amănunțite și vor fi luate măsuri de siguranță.

Investigațiile tehnice ce urmează să fie realizate în port vor stabili atât sursa atacului, cât și amploarea pagubelor.

Deocamdată, autoritățile din Turcia nu au oferit informații oficiale privind responsabilitatea pentru acest incident, însă situația de securitate din regiune și circumstanțele atacului sunt atent monitorizate de autoritățile maritime.

La 28 noiembrie 2025, două petroliere, Kairos și Virat, au luat foc în Marea Neagră în urma unor atacuri în largul coastei Turciei. Ulterior s-a dezvăluit că aceasta a fost o operațiune specială a Serviciului de Securitate al Ucrainei.

Și petrolierul Mersin, care avea legături cu Rusia, a fost avariat de explozii în largul coastei Senegalului, Africa de Vest.

De asemenea, pe 2 decembrie, petrolierul Midvolga-2, aflat în drum spre Georgia, a fost atacat în Marea Neagră, la aproximativ 130 kilometri în largul coastei Turciei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE