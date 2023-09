„Sunt profund întristat de ceea ce s-a întâmplat, mă gândesc doar la micuța Laura”, sunt cuvintele pe care le-a spus pilotul apropiaților. Maiorul Oscar Del Dò, «Pony 4» care zboară pe stânga în formația Arrows a Frecce Tricolore s-a întâlnit duminică de dimineață cu generalul Luigi Del Bene, șeful comandamentului forțelor de luptă din Milano. Acesta a spus despre Del Dò că nu reușește să doarmă, e „în stare fizică bună, dar epuizat psihic din cauza morții fetiței”.

Ceea ce s-a întâmplat sâmbătă, la ora 16:20, la câteva secunde după decolare, urmează să fie stabilit de anchetatori. Del Dò ridicase roțile de pe Mb-339-ul său cu nu mai mult de 5 sau 10 secunde în urmă, când la o înălțime de aproximativ 100 de metri, a văzut câteva puncte negre, siluetele probabile ale păsărilor, pe fuselaj.

O clipă mai târziu, reactorul Aermacchi a „tușit” și comunicarea radio a fost imediată: „Pierderea puterie!”. Cele nouă avioane care deloaseră cu el s-au răsfirat pentru a evita coliziunile și Del Dò, glaciar, a făcut o uşoară „tragere”, îndreptându-se spre o zonă nelocuită.

În acel moment, aterizarea era imposibilă: pentru a extrage trenul de aterizare, retras cu puțin timp înainte, ar fi fost nevoie, spun experții, de ceva timp care nu mai exista, deoarece avionul, între timp era deja în zbor dincolo de pistă. Trecuseră câteva secunde de la decolare și când maiorul a fost sigur că avionul va cădea în zona Caselle, a apăsat pe butonul scaunului de evacuare, chiar înainte de accident.

Dar de aici începe o altă poveste, un chin care îl va lega pentru totdeauna pe Oscar de micuța Laura Origliasso, care călătorea în Fordul Fiesta condus de tatăl ei Paolo, mașina lovită de epava în flăcări a avionului care a explodat la contactul cu solul.

Siteul Virgilio scrie că în primele sale declarații după tragedie, le-a spus anchetatorilor accidentului că nu se poate odihni. Apoi a povestit versiunea lui asupra dezastrului.

„Am ținut cât am putut, apoi a trebuit să sar, altfel m-aș fi prăbușit cu avionul”. El susține că nu a văzut mașina familiei Origliasso: „Când am lovit pământul cu parașuta, am văzut un incendiu. Am alergat spre foc, dar un bărbat m-a oprit și mi-a spus: „ Ai ucis o fetiță ”.

În dosarul pentru dezastru aerian și omor din culpă a fost deschisă o anchetă, care se va concentra inevitabil pe acțiunile pilotului aeronavei Frecce Tricolori implicate în tragedie.

Cu gândurile doar la fetiță, pilotul în vârstă de 35 de ani a părăsit spitalul San Giovanni Bosco, unde fusese internat sâmbătă seara. Acum „va finaliza actele pentru sprijinirea justiției, apoi va părăsi Torino”, a adăugat generalul Del Bene.

Aviatorul se va întoarce la Torreano di Martignacco, satul din provincia Udine, nu departe de baza Rivolto unde, în copilărie, a văzut Frecce zburând pentru prima dată. Soția lui îl va aștepta acasă, iar în garaj va găsi – este un pasionat de sport – kitesurfurile pe care le construiește singur.

Pe profilul lui de pe rețelele sociale, sub fotografiile care îl arată purtând costumul Arrows, se înmulțesc fraze de genul acesta: „Ai ucis o fetiță, te vei chinui pentru totdeauna”. Sau: „Sper să te judece în mod corespunzător”. Dar, sunt și cuvinte și gânduri de încurajare.

Maiorul Del Dò s-a alăturat Arrows în urmă cu patru ani, ca al treilea membru stânga la bordul Pony 7. Acesta a fost visul vieții sale, să zboare cu Frecce Tricolori .

Pilotul, care provine din Grupa 132 a Aripii 51 a Istranei, a devenit apoi al doilea membru stânga al formației și, potrivit unor surse, a acumulat peste 2.000 de ore de zbor. Coordonatorul secției de aeronautică a institutului Udine Malignani l-a descris drept „un tip deștept, serios, pregătit, precis și foarte meticulos”.

Potrivit profesorului, Mauro Fasano, „Oscar a încercat în toate modurile să mențină avionul în formă, reușind să efectueze manevra de ejectare chiar înainte de impact. A făcut ceea ce trebuia făcut și în cel mai bun mod.”

În accidentul în care s-a stins Laura, fetița de 5 ani, a fost rănită întreaga ei familie. Tatăl, Paolo Origliasso, a fost externat de la spitalul CTO din Torino și a ajuns imediat la Regina Margherita, unde este internat fiul său de 12 ani, Andreea, cu arsuri pe 30% din suprafața corpului și în stare critică. Mama, Veronica, e și ea grav rănită, dar viața nu-i mai e pusă în pericol și va fi externată în curând.

Au fost dezvăluite ȘI posibilele cauze care au dus la prăbușirea aeronavei Aermacchi MB-339. Ar fi două piste urmate de anchetatori: o defecțiune mecanică sau așa-numita „lovitură de păsări”, o coliziune cu un stol de păsări.

Există o înregistrare, la șase secunde de la decolare, în care se aude pilotul dând alarma șefului echipei: „Problemă la motor, lovitură de pasăre”.

Dr. A. Secară atrage atenția asupra factorilor corectabili ce duc la apariția bolilor de inimă

