Pledoarie de o oră a lui Mihai Chirica în fața jurnaliștilor, după ce s-a trezit ridicat de DIICOT într-un nou dosar: „Bin Laden a fost anihilat de 42 de pușcași marini, la Iași au fost ieri 46”

Într-o discuție de peste o oră cu presa, Mihai Chirica a spus în repetate rânduri că primarul nu poate fi tras la răspundere pentru întregul aparat care se află în spatele acestuia. A menționat că în cazul Primăriei Municipiului Iași este vorba de 679 de persoane care îl ajută pe primar să semneze și să emită în jur de 1.500 de documente administrative de tip autorizații de construcții și 5.000 de certificate de urbanism pe an.

Chirica a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile miercuri într-un dosar privind posibile fraude de urbanism.

Joi, în fața jurnaliștilor, primarul a lăsat să se înțeleagă că ar fi vorba de un exces de zel al procurorilor, care nu au solicitat documentele din timp, ci au ales să vină să le ridice împreună cu „tot aparatul administrativ al primăriei”.

„Activitatea de ieri din punct de vedere al opiniei publice a fost total disproporționată între cauză și efect. Instituțiile statului trebuie să își facă datoria și să culeagă datele pentru a putea judeca într-un mod obiectiv pentru orice fapt pe care îl consideră suspect. Cum înțeleg eu că ar trebui să se petreacă într-un stat de drept: o instituție îți solicită documente, dacă nu ești în stare să le depui la termen, din neștiință sau rea-voință, atunci poate apela la alte măsuri să își satisfacă această necesitate. Bin Laden a fost anihilat de 42 de pușcași marini, la Iași au fost ieri 46. Efectele nu sunt aceleași, dar modalitatea de acțiune a fost evidentă și vizibilă”, a spus Mihai Chirica în fața jurnaliștilor.

Chirica: „Orice persoană care nu își face datoria din rea-voință sau nepricepere trebuie să plătească”

El a subliniat faptul că, din punctul său de vedere, cine este vinovat trebuie să plătească și a argumentat că a și depus, din partea municipalității, mai multe plângeri penale împotriva unor angajați după ce au fost descoperite unele nereguli.

„Am venit astăzi ca să comunic pentru că nu am nici cea mai mică emoție, nu doar la cauza acestui dosar, ci la orice altă cauză unde s-au cerut documente, pentru că știu foarte clar ce fac și cum fac. Eu nu sunt decât demnitarul acestei primării, în spatele meu este un aparat de peste 696 de persoane. Orice persoană care nu își face datoria din rea-voință sau nepricepere trebuie să plătească. Dacă e din nepricepere, plătește administrativ, dacă e rea-voință, plătește penal. Nu am acuzat pe nimeni decât acolo unde am găsit date certe, pe care le-am trimis la parchete”, a mai completat primarul.

Mihai Chirica, primarul Iașiului

Chirica s-a declarat obosit, insinuând că există mereu o presiune continuă că ar putea fi noi cercetări penale care să blocheze primăria. În tot discursul său, acesta a lăsat să se înțeleagă că toate aceste spețe de urbanism unde au fost descoperite probleme, de primărie sau de procurori, blochează cel puțin parțial activitatea primăriei.

În momentul de față se lucrează la desemnarea persoanei căreia îi vor fi delegate activitățile de urbanism, pentru că 12 dintre cei audiați ieri și care au primit control judiciar au interdicție de a discuta cu anumite structuri din primărie.

Primarul Iașiului ceartă indirect procurorii – „nu sunt traficanți de droguri în primărie”

„Nu am nici cea mai mică emoție, dar am foarte multă oboseală. E greu pentru un primar să aibă luni parchet, marți pauză, miercuri parchet, joi pauză presupun, că ziua nu este gata, iar vineri o să mai vedem. Nu e vorba doar de imaginea primarului, fiindcă nu sunt în alegeri, sunt în mandat, e vorba de imaginea orașului nostru – iar ieri a fost una foarte proastă. Din cauza vinovăției unor colegi de-ai mei, care vor trebui să răspundă, sunt sigur de acest lucru, ori din cauza unui exces de zel care ne-a adus o imagine proastă”, a mai spus Mihai Chirica.

Continuând pe aceeași linie cu care a început conferința, că ar fi existat un exces de zel al procurorilor, Mihai Chirica a spus că în primărie nu sunt „traficanți de droguri”.

„Nu sunt traficanți de droguri, nici spălători de bani, nu avem nici infracțiuni de natură economică. Suntem o instituție publică unde dacă se greșește cu vinovăție, se plătește, iar dacă e greșeală neintenționată, sunt măsuri administrative. În mod clar nu există o rea intenție la Primăria Municipiului Iași, ci o intenție să facem lumină unde există incertitudini. Nu spun că nu este necesar ca o instituție de justiție să își facă simțită prezența, ci dimpotrivă, poate dezarma intenția unor oameni, funcționari publici sau nu, de a insista sau a face prostii, dar cred că este măsură în toate, lucrurile se pot face cu decență”, a mai spus acesta.

Urbanismul, considerat „blestem”: „îmi atrage multă imagine proastă”

Întrebat dacă este afectat de această cercetare penală la nivel personal, primarul a spus că nu vrea să „stea ascuns”, că nu se consideră vinovat fiindcă „nu am luat și nu am dat nimic”. El a reluat și tema „blestemului urbanismului”, despre care a vorbit și miercuri noaptea, când a ieșit de la audieri, lăsând să se înțeleagă că supărarea sa se îndreaptă asupra faptului că aceste probleme au efecte negative asupra sa, la nivel personal.

„Urbanismul este un blestem, îmi mănâncă cel mai mult timp, îmi creează cel mai mare prejudiciu de imagine și are efect în activitatea de dezvoltarea orașului, din perspectiva mea, cel mai mic. Pentru că, sigur, trebuie să fie domeniu de locuire, trebuie să fie retail, trebuie să ne dezvoltăm, dar nu trebuie să îmi atragă atât de multă imagine proastă, că nu e treaba mea. Treaba mea e dacă eram repetent la fondurile europene, dacă eram repetent la lucrurile utile, dacă învățământul în Iași ar fi fost praf, dacă la momentul acest ieșenii ar fi stat în frig ca bucureștenii. Atunci ar fi trebuit să îmi pun cenușă în cap. Dar eu îmi văd de treburile astea și o armată de câteva zeci de persoane care lucrează în urbanism mă transportă periodic… Știți altă poveste decât urbanism care să mă cheme pe la «interviuri»?”, a mai spus primarul Iașului.

Mihai Chirica este inculpat într-un nou dosar al DIICOT care vizează eliberarea de acte administrative pentru ridicarea unor construcții, în urma unei înțelegeri între investitori imobiliari și mai mulți angajați ai primăriei. Prejudiciul determinat de procurori este de 12 milioane de euro.

