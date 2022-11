Alexander Kots, reporter al tabloidului rus pro-guvernamental Komsomolskaya Pravda, recurtat alături forțele ruse din Herson, a publicat un videoclip pe canalul său de Telegram stând pe podul Antonivski. În imagini se vede cum partea centrală a podului a fost distrusă.

„În spatele meu sunt cele două travee prăbușite ale podului Antonivski. Probabil au fost aruncate în aer în timpul retragerii grupului de forțe rusești de pe malul drept pe cel stâng”, a declarat el.

Și corespondentul de război Andrei Rudenko a publicat, pe canalul său de Telegram, imagini cu momentul în care podul a fost aruncat în aer.

Totodată, există informații potrivit cărora forțele ruse au părăsit total orașul Herson, însă CNN precizează că nu a putut verifica în mod independent aceste date. Alexander Kots spune că „în acest moment nu există trupe rusești de cealaltă parte” a orașului.

Armata rusă a primit ordin, miercuri, 9 noiembrie, să se retragă din Herson, singurul centru regional pe care l-a cucerit de la începutul invaziei.

