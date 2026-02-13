Cum contești o amendă în 2026. Procedura pas cu pas

Primul și cel mai important aspect este respectarea calendarului legal. Ai la dispoziție fix 15 zile pentru a depune contestația.

Atenție! Termenul curge de la data primirii oficiale a procesului-verbal (prin înmânare directă sau comunicare prin poștă), nu de la data la care a fost comisă fapta.

Contestația la judecătoria de pe raza locului unde a fost aplicată amenda. De exemplu, dacă locuiești în București, dar ai fost sancționat în Cluj, dosarul trebuie înregistrat la Judecătoria Cluj-Napoca.

Ce trebuie să conțină dosarul

Cererea prin care contești amenda se va numi „Contestație la proces-verbal de contravenție” și va cuprinde datele de identificare (nume, CNP, adresă), detaliile procesului-verbal contestat și motivele concrete (faptice și juridice) pentru care solicitați anularea.

Anexe obligatorii: Copie după actul de identitate, copia procesului-verbal (PV) și eventuale dovezi suplimentare (fotografii, înregistrări video sau datele de contact ale martorilor).

Taxa judiciară de timbru: 20 lei, care se plătește la Primărie sau online, prin platforma Ghișeul.ro (cod 204).

Structura cererii (Model de redactare):

O plângere corectă începe cu formula: „Domnule Președinte, subsemnatul [Nume], domiciliat în [Adresă], formulez prezenta plângere contravențională împotriva PV seria… nr… din data…”.

În cadrul textului, poți solicita două variante de soluționare:

Anularea totală a procesului-verbal și exonerarea de la plată.

Înlocuirea amenzii cu avertisment, în cazul în care fapta este ușoară sau la prima abatere.

„Solicit instanței:

Anularea amenzii deoarece: [Ex: Agentul nu a descris corect fapta / Aparatul radar nu este omologat / Nu am fost în acea locație].

Probe: Solicit copia raportului de agent și, dacă există, înregistrarea video a faptei.

Data: [Zi/Lună/An] | Semnătura: [Semnează]”.

Sfat util: Fotografiază procesul-verbal imediat ce l-ai primit pentru a avea o copie digitală clară, necesară în cazul în care originalul devine ilizibil sau se pierde în procesul de transmitere.

Cum se depune contestația la amendă în 2026

Procedura oferă trei modalități principale de transmitere a documentelor prin care contești amenda:

Online: Prin portalul instanțelor de judecată sau pe e-mailul oficial al judecătoriei respective.

Prin Poștă: Obligatoriu cu scrisoare recomandată și confirmare de primire.

Fizic: Direct la registratura judecătoriei, solicitând număr de înregistrare.

„Viciile de formă”: Greșelile polițistului pot anula amenda pe loc

Înainte de a scrie contestația redacta argumentele de fond, verifică dacă procesul-verbal este corect întocmit. Conform OG nr. 2/2001, amenda este nulă de drept dacă agentul a omis sau a greșit următoarele date:

Numele sau CNP-ul contravenientului sunt eronate.

Lipsește descrierea faptei (ex: este menționat doar „viteză”, fără detalii despre vitezometru și limită).

Lipsesc semnătura agentului sau data exactă la care s-a produs fapta.

Odată ce ai depus contestația la judecătorie, plata amenzii se suspendă de drept până la finalizarea procesului. Asta înseamnă că nu riști executarea silită sau blocarea conturilor pe durata litigiului.

