Postul Paştelui 2026: Legume mai scumpe decât carnea

Legumele și fructele au cunoscut o creștere de preț de 10-15% comparativ cu 2025, iar acest lucru influențează puternic alegerile de consum ale românilor.

În piețele din Constanța, cumpărătorii examinează tarabele, dar adesea renunță să achiziționeze produse precum dovlecei, ardei sau vinete, plângându-se de prețurile „exagerat de mari”.

Situația este similară în județul Mureș, unde primele verdețuri de sezon au apărut deja pe tarabe. Cu toate acestea, clienții sunt nevoiți să-și limiteze cumpărăturile strict la produsele necesare, în funcție de buget.

Mulți preferă să evite piețele și să meargă în hipermarketuri, în speranța unor oferte mai convenabile.

Cât costă alimentele de post în 2026

Un kilogram de roșii, vinete sau ardei costă între 25 și 35 de lei, iar dovleceii se vând cu aproximativ 20 de lei kilogramul. De asemenea, o legătură de salată verde ajunge la 6 lei, în timp ce prețul unui kilogram de fasole sau spanac este de 15 lei, potrivit b1tv.ro. Fructele nu sunt nici ele mai accesibile: merele costă între 6 și 10 lei kilogramul, iar perele ajung la 15 lei.

Cea mai mare surpriză pentru consumatori este faptul că unele tipuri de carne la ofertă sunt mai ieftine decât anumite legume sau fructe.

Costurile ridicate afectează și produsele de bază pentru mesele de post. De exemplu, nucile rămân printre cele mai scumpe alimente, cu prețuri cuprinse între 35 și 50 de lei kilogramul. În aceste condiții, mulți români se văd nevoiți să adapteze meniurile de post la bugetele lor restrânse, renunțând la unele alimente de calitate mai bună sau la diversitatea din farfurie.

Inflația, la aproape 10% în ianuarie 2026

Rata anuală a inflaţiei a fost în ianuarie 2026 de 9,6% comparativ cu ianuarie 2025.

„Indicele preţurilor de consum în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna decembrie 2025 a fost 100,86%. Rata anuală a inflaţiei în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2025 a fost 9,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie 2025 – ianuarie 2026) faţă de precedentele 12 luni (februarie 2024 – ianuarie 2025) a fost 7,7%”, se arată în comunicatul INS.

Rata medie a modificării preţurilor de consum pe ultimele 12 luni (februarie 2025 – ianuarie 2026) faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior a fost de 7,7%, conform datelor transmise de institut.

Creșterile de prețuri au fost resimțite diferit în funcție de categorie. Produsele alimentare au înregistrat o creştere de 7,86% în ianuarie 2026 faţă de ianuarie 2025 şi de 0,91% faţă de decembrie 2025.

Cacaua şi cafeaua au avut cele mai mari scumpiri, cu 25,27% faţă de ianuarie 2025 şi 1,08% faţă de decembrie 2025. În schimb, cartofii s-au ieftinit cu 10,77% comparativ cu ianuarie 2025, dar prețul lor a urcat cu 2,57% față de luna precedentă.

Banca Naţională a României anticipează că inflaţia va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul Mugur Isărescu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cea mai în vârstă studentă din România merge la facultate în Cluj și are 90 de ani

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Fiica Nicoletei Luciu NU a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum SURPRIZĂ! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o pe frumoasa tânără
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu NU a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum SURPRIZĂ! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o pe frumoasa tânără
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Unica.ro
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Elle.ro
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
gsp
Haos nemaivăzut în Mexic » După uciderea lui „El Mencho”, oamenii nu mai pot ieși din case! Dezastru pe străzi, meciuri amânate, panică în stadion
GSP.RO
Haos nemaivăzut în Mexic » După uciderea lui „El Mencho”, oamenii nu mai pot ieși din case! Dezastru pe străzi, meciuri amânate, panică în stadion
La nici 6 luni de la divorț, fostul jucător de la FCSB și-a găsit alinarea în brațele ispitei de la Insula Iubirii
GSP.RO
La nici 6 luni de la divorț, fostul jucător de la FCSB și-a găsit alinarea în brațele ispitei de la Insula Iubirii
Parteneri
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Libertateapentrufemei.ro
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Adio, Snagov! Simona Halep s-a mutat în „palatul” din Niculești, dar suma de pe chitanța de impozit e șocantă! Cifra care i-a lăsat mască pe fani: iată cât plătește, de fapt, marea sportivă!
Tvmania.ro
Adio, Snagov! Simona Halep s-a mutat în „palatul” din Niculești, dar suma de pe chitanța de impozit e șocantă! Cifra care i-a lăsat mască pe fani: iată cât plătește, de fapt, marea sportivă!

Alte știri

Un înger câine de zăpadă, Heidi, la protestul din fața Parlamentului. Moartea miilor de câini din adăpostul Suraia a scos oamenii în stradă
Știri România 07:55
Un înger câine de zăpadă, Heidi, la protestul din fața Parlamentului. Moartea miilor de câini din adăpostul Suraia a scos oamenii în stradă
Cum răspunde Alexandru Rogobete acuzațiilor că a panicat populația în cazul avionului întors de urgență pe Aeroportul Otopeni
Știri România 07:14
Cum răspunde Alexandru Rogobete acuzațiilor că a panicat populația în cazul avionului întors de urgență pe Aeroportul Otopeni
Parteneri
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Adevarul.ro
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Iuliana Demetrescu, de la Real Madrid – Paris la FCSB – Metaloglobus. Cum s-a descurcat surpriza lui Vassaras în Champions League
Fanatik.ro
Iuliana Demetrescu, de la Real Madrid – Paris la FCSB – Metaloglobus. Cum s-a descurcat surpriza lui Vassaras în Champions League
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Parteneri
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Elle.ro
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Survivor România 22 februarie 2026. Un concurent din echipa Războinicilor părăsește show-ul de la Antena 1
Stiri Mondene 22 feb.
Survivor România 22 februarie 2026. Un concurent din echipa Războinicilor părăsește show-ul de la Antena 1
Cât costă două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus. Prețurile au crescut
Stiri Mondene 22 feb.
Cât costă două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus. Prețurile au crescut
Parteneri
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
TVMania.ro
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
Tradiţii şi obiceiuri în Postul Paştelui. Ritualul care anunţă sfârşitul perioa­dei în care se pot face nunţi
ObservatorNews.ro
Tradiţii şi obiceiuri în Postul Paştelui. Ritualul care anunţă sfârşitul perioa­dei în care se pot face nunţi
Uită-te bine la poză, sigur o recunoști pe vedeta noastră! „Da, stiu, eram o “umflată”, dar nu-mi păsa atât de tare!”. Azi o vezi peste tot, unii o adoră, alții o contestă, dar nu rămâne indiferentă
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur o recunoști pe vedeta noastră! „Da, stiu, eram o “umflată”, dar nu-mi păsa atât de tare!”. Azi o vezi peste tot, unii o adoră, alții o contestă, dar nu rămâne indiferentă
Parteneri
Haos nemaivăzut în Mexic » După uciderea lui „El Mencho”, oamenii nu mai pot ieși din case! Dezastru pe străzi, meciuri amânate, panică în stadion
GSP.ro
Haos nemaivăzut în Mexic » După uciderea lui „El Mencho”, oamenii nu mai pot ieși din case! Dezastru pe străzi, meciuri amânate, panică în stadion
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
GSP.ro
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
Parteneri
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor. Fără înghețare nu atingem ținta de deficit în 2026
Mediafax.ro
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor. Fără înghețare nu atingem ținta de deficit în 2026
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Redactia.ro
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult
KanalD.ro
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult

Politic

Dragoș Pîslaru, despre cum mai poate România să obțină banii europeni după decizia CCR pe pensiile magistraților: „Șansele sunt foarte, foarte scăzute”
Politică 22 feb.
Dragoș Pîslaru, despre cum mai poate România să obțină banii europeni după decizia CCR pe pensiile magistraților: „Șansele sunt foarte, foarte scăzute”
Sondaj CURS pentru București, la 3 luni de la alegerile locale parțiale: PNL are sub 20%, deși Ciprian Ciucu a câștigat primăria cu 40%
Politică 22 feb.
Sondaj CURS pentru București, la 3 luni de la alegerile locale parțiale: PNL are sub 20%, deși Ciprian Ciucu a câștigat primăria cu 40%
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
S-a aflat adevărul! Blatul care a salvat Rapidul de la retrogradare: “Am vorbit direct cu ministrul de Interne!”
Fanatik.ro
S-a aflat adevărul! Blatul care a salvat Rapidul de la retrogradare: “Am vorbit direct cu ministrul de Interne!”
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat
Spotmedia.ro
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat