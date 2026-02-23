Postul Paştelui 2026: Legume mai scumpe decât carnea

Legumele și fructele au cunoscut o creștere de preț de 10-15% comparativ cu 2025, iar acest lucru influențează puternic alegerile de consum ale românilor.

În piețele din Constanța, cumpărătorii examinează tarabele, dar adesea renunță să achiziționeze produse precum dovlecei, ardei sau vinete, plângându-se de prețurile „exagerat de mari”.

Situația este similară în județul Mureș, unde primele verdețuri de sezon au apărut deja pe tarabe. Cu toate acestea, clienții sunt nevoiți să-și limiteze cumpărăturile strict la produsele necesare, în funcție de buget.

Mulți preferă să evite piețele și să meargă în hipermarketuri, în speranța unor oferte mai convenabile.

Cât costă alimentele de post în 2026

Un kilogram de roșii, vinete sau ardei costă între 25 și 35 de lei, iar dovleceii se vând cu aproximativ 20 de lei kilogramul. De asemenea, o legătură de salată verde ajunge la 6 lei, în timp ce prețul unui kilogram de fasole sau spanac este de 15 lei, potrivit b1tv.ro. Fructele nu sunt nici ele mai accesibile: merele costă între 6 și 10 lei kilogramul, iar perele ajung la 15 lei.

Cea mai mare surpriză pentru consumatori este faptul că unele tipuri de carne la ofertă sunt mai ieftine decât anumite legume sau fructe.

Costurile ridicate afectează și produsele de bază pentru mesele de post. De exemplu, nucile rămân printre cele mai scumpe alimente, cu prețuri cuprinse între 35 și 50 de lei kilogramul. În aceste condiții, mulți români se văd nevoiți să adapteze meniurile de post la bugetele lor restrânse, renunțând la unele alimente de calitate mai bună sau la diversitatea din farfurie.

Inflația, la aproape 10% în ianuarie 2026

Rata anuală a inflaţiei a fost în ianuarie 2026 de 9,6% comparativ cu ianuarie 2025.

„Indicele preţurilor de consum în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna decembrie 2025 a fost 100,86%. Rata anuală a inflaţiei în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2025 a fost 9,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie 2025 – ianuarie 2026) faţă de precedentele 12 luni (februarie 2024 – ianuarie 2025) a fost 7,7%”, se arată în comunicatul INS.

Rata medie a modificării preţurilor de consum pe ultimele 12 luni (februarie 2025 – ianuarie 2026) faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior a fost de 7,7%, conform datelor transmise de institut.

Creșterile de prețuri au fost resimțite diferit în funcție de categorie. Produsele alimentare au înregistrat o creştere de 7,86% în ianuarie 2026 faţă de ianuarie 2025 şi de 0,91% faţă de decembrie 2025.

Cacaua şi cafeaua au avut cele mai mari scumpiri, cu 25,27% faţă de ianuarie 2025 şi 1,08% faţă de decembrie 2025. În schimb, cartofii s-au ieftinit cu 10,77% comparativ cu ianuarie 2025, dar prețul lor a urcat cu 2,57% față de luna precedentă.

Banca Naţională a României anticipează că inflaţia va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul Mugur Isărescu.

