Melania Trump s-a născut în 1970 în Slovenia, pe atunci parte a Iugoslaviei comuniste. Părinții ei aveau ocupații obișnuite: tatăl era vânzător de mașini, iar mama lucra într-o fabrică de haine pentru copii.

Copilăria în Slovenia

Familia Melaniei a locuit inițial într-un apartament în Sevnica. Mai târziu, s-au mutat într-o casă cu două etaje la marginea orașului. În adolescență, Melania a locuit într-un apartament spațios în Ljubljana, capitala Sloveniei.

Începutul carierei de model

La 16 ani, Melania a început să lucreze ca model. Un an mai târziu, colabora deja cu un fotograf renumit din Slovenia. La 18 ani, a semnat un contract cu o agenție de modă din Milano. Acest contract a reprezentat un punct de cotitură în cariera ei. A lucrat apoi în marile capitale ale modei: Paris, Milano și New York. În 1996, s-a mutat definitiv la New York.

Întâlnirea cu Donald Trump

Melania l-a cunoscut pe Donald Trump în 1998, la o petrecere în New York. La acea vreme, Trump era încă căsătorit cu Marla Maples, deși trăiau separat. Cei doi s-au logodit în 2004 și s-au căsătorit în 2005, într-o ceremonie fastuoasă în Florida. De atunci, Melania l-a susținut pe Donald Trump în cariera sa politică.

Viața ca Primă Doamnă

În 2016, odată cu alegerea lui Donald Trump ca președinte, Melania a devenit Prima Doamnă a SUA. În această calitate, a lansat campania „Be Best”, care se concentrează pe combaterea cyberbullying-ului și promovarea bunăstării copiilor.

Controverse legate de ținute

Deși a fost discretă în aparițiile sale publice, Melania a atras atenția prin stilul său elegant și prin acțiunile întreprinse în domeniul social. Alegerile vestimentare ale Melaniei au generat adesea controverse.

Un moment notabil a fost în 2018, când a purtat o jachetă cu inscripția „I Really Don’t Care, Do U?” în timpul unei vizite la un centru de detenție pentru copii imigranți. Alt moment controversat a fost când a purtat un palton Dolce & Gabbana în valoare de 51.000 de dolari într-o vizită în Sicilia. Prețul exorbitant a fost criticat în contextul discuțiilor despre inegalitățile economice.

Revenirea la Casa Albă și documentarul despre viața sa

În urma victoriei electorale a lui Donald Trump în 2024, Melania se pregătește să revină la Casa Albă. Recent, a lansat o carte de memorii și a început filmările pentru un documentar despre viața sa, în colaborare cu Prime Video. Proiectul își propune să ofere publicului o perspectivă asupra vieții sale cotidiene și a responsabilităților ca Primă Doamnă. Acest documentar va prezenta aspecte mai puțin cunoscute ale vieții Melaniei.

Lansarea criptomonedei $MELANIA

Într-o mișcare surprinzătoare, Melania Trump și-a lansat propria criptomonedă, numită $MELANIA. Aceasta a fost construită pe platforma blockchain Solana, la fel ca și criptomoneda $TRUMP lansată de Donald Trump. Criptomoneda $MELANIA a avut un succes rapid, atingând o capitalizare de piață de peste 10,1 miliarde de dolari. Această inițiativă arată interesul cuplului Trump pentru tehnologiile financiare emergente.

