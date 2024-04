Știri Externe Povestea crimelor „Babes in the Wood”. După 35 de ani, poliția britanică a cerut scuze pentru ancheta eronată: „Mai sunt multe răspunsuri de căutat” Ionela Stănilă redactor Newsdesk . Actualizat Sâmbătă, 20 aprilie 2024, 10:28

Asasinarea a două eleve, care au fost agresate sexual și strangulate într-o pădure din Brighton de un pedofil, în 1986, a devenit una dintre cele mai controversate anchete din Marea Britanie. Din cauza unor deficiențe în ancheta poliției, adevăratul ucigaș a fost arestat abia în 2018, relatează Sky News. În anul 2009, tatăl uneia dintre victime a ajuns după gratii în dosarul cunoscut sub numele de crimele „Babes in the Wood” (Fetițele din pădure, n.r.). Acum, poliția cere scuze pentru ancheta eronată.