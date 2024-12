Kennedy Johnson a primit titlul în 2021

Kennedy Johnson a primit titlu onorafic de „Zosimli Naa”, în luna octombrie 2021, în fața unei mulțimi adoratoare din Tamale, cel mai mare oraș din nordul Ghanei.

Cel care i-a conferit titlul a fost Dakpema Abdul-Razik Salifu, un lider spiritual local, „Zosimli Naa” traducându-se aproximativ prin „Regina Prieteniei”, ceea ce o face, efectiv, șefa dezvoltării în zonă pentru Dakpema.

Aflată la mii de kilometri de casă, pe un cal și îmbrăcată în ținută tradițională regală, Johnson ar fi putut crede că visează.

„Încă mă ciupesc să mă conving că e real”, a spus ea pentru CNN.

„Se simte foarte ireal.”

Drumul lui Johnson a început ca mamă adolescentă în Detroit, în 1990. Își amintește de această perioadă ca fiind „puțin provocatoare”.

Aceasta o povestit cum o rudă a lăsat-o gravidă la vârsta de 15 ani, la centrul de plasament, promițând să o ia înapoi după nașterea copilului, lucru care nu s-a întâmplat.

„A trebuit să renunț la multe dintre obiectivele copilăriei mele”, a spus ea.

„Pur și simplu a trebuit să găsesc în mine o forță interioară.”

Atunci când fiica sa, DKiya, avea 11 ani, Johnson a început să o ducă în excursii în străinătate – mai întâi în Bahamas, apoi în Hong Kong și în America de Sud. Acestea s-au îndrăgostit de ideea de a călători. Johnson a început să își documenteze călătoriile online, „pentru a arăta că și minoritățile pot călători”.

„Întâlneam alți oameni de vârsta mea, dar nu din demografia mea”, a spus ea. „Mergeam în locuri și oamenii mă opreau spunând: Beyoncé! Presupuneau automat că sunt în industria divertismentului, nu în vacanță, pentru că persoanele de culoare nu călătoreau prea mult atunci.”

După câțiva ani, atunci când DKiya a plecat de acasă, Johnson a făcut un test ADN care a arătat că are origini nigeriene și ghaneze. Pentru prima dată, călătoriile ei au dus-o în Africa de Vest. Sosirea ei acolo – pe care o descrie ca o „revenire” – „s-a simțit ca un mare oftat de ușurare”, a spus aceasta.

Johnson a fondat în anul 2018 Green Book Travel

După prima călătorie, Johnson a fondat în anul 2018 Green Book Travel, o companie care organizează excursii în Africa de Vest, pentru membrii diasporei.

Fiind numit după ghidul anual de călătorie care oferea informații pentru a proteja persoanele de culoare în perioada segregării din America, Green Book Travel duce oamenii în locuri istorice.

Imediat au fost atrași oamenii, iar călătoriile sale în Africa de Vest au devenit mai frecvente.

A simțit într-una dintre aceste călătorii o chemare fizică, „corpul meu era în flăcări”, să viziteze nordul Ghanei.

În a doua zi în regiune i s-a cerut să facă o vizită tradițională la Dakpema și la bătrânii săi din Tamale

A realizat în scurt timp că nu era o întâlnire obișnuită.

„Au început să se consulte între ei”, a spus ea, „și apoi au zis: „Vrem să te pregătești să devii regină.”

Johnson nu a înțeles semnificația ofertei, inițial. Atunci când i-a povestit despre întâlnire unui bătrân din sat, acesta era pe punctul de a-și lovi mașina de uimire.

După patru luni, alături de fiica sa și cea mai bună prietena a ei, Johnson a fost „înscăunată” oficial la Tamale – recunoscută oficial ca Regina Prieteniei – înainte de a fi prezentată comunității într-o paradă la festivalul anual Damba, în care a călărit un cal în aplauzele mulțimii.

„A fost copleșitor pentru că mulțimea era atât de mare”, a spus Kendall Jones, cea mai bună prietenă a lui Johnson, care a fost alături de ea la eveniment.

„A fost prima mea experiență în care oamenii alergau după mașina ta în timp ce pleci.”

Acum, Kennedy Johnson lucrează cu bătrânii din Regatul Dagbon, care datează din secolul al XIV-lea și cuprinde aproximativ cinci milioane de oameni, pentru a desfășura inițiative pozitive în Tamale, unde locuiește.

