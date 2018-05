Mamoudou Gassama, a devenit, în câteva ore, una dintre cele mai cunoscut persoane din Franța, după ce înregistrarea cu momentul în care salvează un copil a avut peste două milioane de vizualizări pe internet.

Președintele Emmanuel Macron l-a invitat luni la Palatul Elysee, pentru a-i mulțimi, iar primarul Parisului l-a lăutat, pentru a-i acorda cetățenia franceză, precizează AFP pe Twitter.

#BREAKING ‘Hero’ Malian in daring child rescue to get French citizenship: Macron — AFP news agency (@AFP) May 28, 2018

Anne Hidalgo i-a telefonat și i-a promis că îl va ajuta să se stabiliească în Franța, țară în care a intrat ilegal în urmă cu șase luni.

”Am văzut multă lume care striga, maşinile claxonau. Atunci am trecut strada şi am alergat să văd cum pot să-l salvez. Am reuşit să mă prind de balcon şi m-am căţărat, uite aşa… Şi, mulţumesc lui Dumnezeu, l-am putut salva”, a spus Mamoudou Gassama, numit de presa franceză ”Spiderman”.