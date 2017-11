Premierul Tudose spune că nu a vorbit cu ministrul Carmen Dan, după găsirea microfonului în locuință: „Dacă domnia sa simţea nevoia, mă suna”, a precizat prim-ministrul, la sediul Guvernului, joi.

Premierul a fost întrebat dacă a avut vreo discuţie cu Carmen Dan după declarațiile acesteia referitoare la dispozitivul găsit în locuinţă. „Recunosc că nu”, a răspunm Tudose, arătând că este o anchetă în curs, a Parchetului și nu dorește să facă alte declarații.

„Dacă domnia sa simţea nevoia, mă suna. Aşa să o întreb eu ce mai găseşte domnia sa prin casă, iertaţi-mă”, a mai spus premierul, întrebat dacă are de gând să vorbească cu ministrul de Interne, despre acest incident.

Ministrul de Interne Carmen Dan a declarat, miercuri seara, că a găsit un microfon ascuns într-o priză în apartamentul în care locuiește în perioada în care se află în București. Ea spune că a sesizat poliția în legătură cu acest caz și a făcut plângere pentru violare de domiciliu.

Am găsit în locuința mea un dispozitiv care după prima verificare pare un dispozitiv de înregistrare audio într-una dintre camerele din apartamentul în care locuiesc. Fac precizarea că nu locuiesc într-o locuință a RAAPPS-ului și în momentul în care am descoperit acest dispozitiv am procedat, așa cum era normal și firesc, am sesizat organul competent, Poliția Română, care a făcut demersurile necesare. Înțeleg că s-a înregistrat un dosar penal”, a spus Carmen Dan în intervenția telefonică.

Ovidiu Raețchi, președintele comisiei de apărare din Camera Deputaților, scrie pe Facebook că este posibil ca ancheta în cazul microfonului găsit în casa ministrului Carmen Dan să fi fost compromisă prin devoalarea elementelor descoperite.

În plus, parlamentarul PNL afirmă că Ministerul Afacerilor Interne are o structură specializată exact în această problemă, a protecției personalului, informațiilor și procesului decizional intern.