Ministrul de Interne Carmen Dan a declarat, miercuri seara, că a găsit un microfon ascuns într-o priză în apartamentul în care locuiește în perioada în care se află în București. Ea spune că a sesizat poliția în legătură cu acest caz și a făcut plângere pentru violare de domiciliu.

UPDATE 22:55

Ovidiu Marincea, purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații, a declarat pentru Libertatea că directorului SRI Eduard Hellvig a discutat în această seară cu ministrul de Interne Carmen Dan și a asigurat-o de tot sprijinul Serviciului în derularea acestei anchete. Purtătorul de cuvânt al SRI a mai precizat că în urma unor discuții avute cu specialiștii Ministerului de Interne, cei care fac expertiza tehnică, se poate spune, la o primă analiză, că este vorba despre un dispozitiv din zona privată. Asemenea obiecte de ascultare nu au fost și nu sunt folosite de către niciun serviciu intern sau extern, a mai precizat Ovidiu Marincea.

Carmen Dan a spus într-o intervenție telefonică la România TV că a găsit în apartamentul închiriat în care locuieşte un dispozitiv de înregistrare şi a făcut plângere pentru violare de domiciliu.

„Am găsit în locuința mea un dispozitiv care după prima verificare pare un dispozitiv de înregistrare audio într-una dintre camerele din apartamentul în care locuiesc. Fac precizarea că nu locuiesc într-o locuință a RAAPPS-ului și în momentul în care am descoperit acest dispozitiv am procedat, așa cum era normal și firesc, am sesizat organul competent, Poliția Română, care a făcut demersurile necesare. Înțeleg că s-a înregistrat un dosar penal”, a spus Carmen Dan în intervenția telefonică.

Potrivit ministrului, dispozitivul era ascuns într-o priză. „Aș prefera să nu dau foarte multe amănunte, pentru că sunt informații care fac parte din ancheta penală. Am avut surpriza să constat că într-o priză de telefon, e oarecum suspect până și locul unde era amplasat dispozitivul, am găsit acest dispozitiv. Era mascat în interiorul acelei prize, nu era un dispozitiv la vedere. (…) Era un dispozitiv care era conectat la o sursă de alimentare și înțeleg că avea și o baterie care probabil alimenta dispozitivul când s-ar fi întrerupt sursa de energie”, a mai spus ministrul.

Carmen Dan, care a fost zilele acestea criticată pentru prezența jandarmeriei călare la protstele din Piața Victoriei, spune că a făcut plângere pentru violarea vieții private și a domiciliului și că a făcut acest lucru deoarece este membru al CSAT și are acces la informații clasificate. ”Nu este un lucru pe care să-l tratez cu discreție, tocmai prin prisma funcției pe care o dețin, tocmai prim prisma faptului că sunt membru în CSAT și am acces la informații clasificate cu nivel înalt de clasificare și pentru că, până la urmă, sunt ministru de Interne. Ce mi se pare cu totul și cu totul anormal este că am găsit acest dispozitiv în spațiul meu privat „, a mai spus Carmen Dan.