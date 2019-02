Tibi Ușeriu este internat la spitalul Whitehorse General Hospital din Canada, după ce luni a fost nevoit să abandoneze cursa Yukon Arctic Ultra. De pe patul spitalului, ultramaratonistul a transmis un mesaj fanilor săi care i-au urmărit parcursul la competiția extremă.

Ultramaratonistul, care a câștigat cursa Artic Ultra 6633 de trei ori consecutiv, spune că nu-și mai simte piciorul stâng din cauza degerăturilor.

În loc să alerg prin sălbăticie, cum mi-aș dori, stau legat de un pat cu multe fire. În loc să termin restul de 600 de kilometri pentru care am venit, am timp de confesiuni. Asta mă cam deranjează”, a precizat Ușeriu.

„Acum sunt în spital, conectat la aparate și monitoare. Am o pijama ridicolă, cu picățele. Timp de 5 zile, cam 6 ore pe zi, o să fac un fel de dializă menită să-mi dilate vasele sanguine. Apoi mi se va decide soarta. Mi-e rău, văd triplu și am senzația că îmi crapă capul.

Deși are degetele de la piciorul stâng uflate, medicii spun că sunt „semne bune” că Tibi Ușeriu se poate recupera.

Criticilor de canapea și de tastatură, care se întreabă de ce și-o tot caută prin iaduri de gheață vedeta asta de carton, o să le spun că da, a meritat din plin. Poate n-o să înțeleagă”, a mărturisit Ușeriu.

„Sunt bășicate, umflate și arată dramatic. Medicii zic că toate astea sunt semne bune, deși mie, sincer, nu-mi par. Am timp să reflectez. E momentul ideal de sinceritate, în care să te întrebi cum de ți s-a întâmplat tocmai ție chestia asta (…)

Tibi Ușeriu spune că se simte dator să le dea explicații celor care l-au susținut ca să ajungă la competiția extremă din Canada.

„S-a întâmplat din prostia mea. Îmi stă în gât să o recunosc, dar fix așa e. În cursele astea petrecute în condiții extreme, nu are voie să-ți scape absolut nimic. Trebuie să fii 100% prezent, concentrat, atent la cele mai mici semne și detalii. (…)”, a povestit ultramaratonistul.

Sportivul din Bistrița a spus că, după aproape 100 de kilometri parcurși, se afla pe a treia poziție, iar totul părea a fi în grafic. Dormise doar două ore, era concentrat să ajungă pe primul loc, însă recunoaște că adrenalina i-a jucat o „festă neașteptată”.

„Încălzit fiind și focalizat pe strategia de a trece în frunte, acolo unde îmi place de obicei, am ratat din ecuație două detalii esențiale.

Primul a fost temperatura. Eram convins că sunt în jur de -20 de grade, însă, aveam să aflu prea târziu, the real feel era de -44! Al doilea a fost echipamentul. În sanie aveam încălzitoare, papucei de puf, ciorapi groși, de toate. Le-am ignorat cu bună știință.

M-am mulțumit cu o echipare ușoară, necorespunzătoare, și asta a fost o mare greșeală. Am intrat în sacul de puf îmbrăcat prost și, fără să am cea mai mică bănuială, în două ore am înghețat frumușel, în somn.

Noroc că organizatorii au impus o regulă nouă de control medical al extremităților fiecărui participant care pleacă din punctele de control: nas, urechi, mâini și picioare. Am pornit GPS track și m-am prezentat la controlul de rutină. Nu prea aveam răbdare, mă mâncau tălpile să o tai. Nu simțeam nimic în neregulă, umblam perfect normal. Doar că toate degetele de la piciorul stâng îmi erau albastre ca albastrul de Voroneț”, a precizat ultramaratonistul.