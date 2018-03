Tibi Uşeriu a câştigat cursa Arctic Ultra 6633 pentru a treia oară la rând! Românul este singurul din lume care a reuşit această performanţă. Anul acesta, traseul a avut de 617 kilometri. Cursa a debutat pe 8 martie, iar la ea au luat startul patru români: Tibi Uşeriu, Levente Polgar, Avram Iancu şi Florentina Iofcea.

Tibi Uşeriu a condus ultramaratonul de la Cercul Polar încă din prima zi a cursei. Bistriţeanul a înfruntat temperaturi care pot ajunge la minus 37 de grade Celsius. Chiar și în acest condiții, a reuşit să-și doboare recordul. Tibi Uşeriu a câştigat cursa Arctic Ultra 6633 pentru a treia oară la rând şi este singurul din lume care se poate lăuda cu această performanţă.

Momentul în care Tibi Uşeriu a câştigat cursa Arctic Ultra 6633 a fost transmis live pe pagina de Facebook a cursei.

Efectele efortului său sunt vizibile. Miercuri, înainte de a porni spre finish, Tibi a povestit că are o infecţie la un deget, însă că nu este nimic grav. Românul şi-a continuat cursa epică şi a devenit singurul om din lume care a reuşit să câştige competiţia Arctic Ultra 6633.

Anul acesta, traseul a avut de 617 kilometri iar distanţa pe care concurenţii au fost nevoiţi să o parcurgă pe Ice Road (un fluviu îngheţat) a fost de 280 kilometri, ceea ce a făcut cursa şi mai brutală.

Anul acesta, România a fost reprezentată de patru sportivi la ultramaratonul de la Cercul Polar, considerat cea mai dură cursă din lume. Avram Iancu a fost nevoit să renunțe din cauza unei accidentări. Mai apoi, Levente Polgar şi Florentina Iofcea nu au mai putut continua cursa din cauza furtunii polare.

În 2016 și 2017, cel mai dur maraton din lume a fost câștigat de către bistrițeanul Tibi Ușeriu, care a reușit anul trecut să parcurgă cei peste 560 kilometri ai ultramaratonului în 152 ore, timpul său fiind cu aproximativ 15 ore mai bun decât cel obținut în 2016.

Povestea epică a lui Tibi Uşeriu. A făcut 10 ani de puşcărie în Germania

Tibi Uşeriu, câștigătorul celui mai dur marator din lume, ultramaratonul de la Cercul Polar, are o viață de film. El a recunoscut că a stat închis în Germania, pentru jafuri și tentativă de omor . ”Asta o să-mi rămână pentru totdeauna și m-am obișnuit cu ea. Am fost pușcăriaș și nu am cum să sterg cu guma 10 ani din viața mea. Tinerețea mi-am petrecut-o închis complet singur între patru ziduri albe, foarte groase. 10 ani de zile n-am învățat nimic, ci am încercat doar să mă autoeduc, să meditez ca să devin o legumă, să nu am cerințele fizice pe care le are orice om. Mi-am irosit poate cei mai frumoși ani din viață.

”Cred că sunt reabilitat 100%”, zice fostul pușcăriaș ajuns campion. ”Nu. De ce să-mi fie rușine? Dacă ascundeam trecutul meu și trăiam toată viața cu povara asta, da, poate mi-ar fi fost rușine. Dar așa nu-mi este. Nu regret nici trecutul și nici faptele pe care le-am făcut. Au fost decizii luate de mine la un moment dat. Și la fel ca acum și atunci credeam în ceea ce fac”.

Perioada de după închisoare a fost și ea teribilă: ”Întoarcerea mea acasă a fost mult, mult mai grea decât perioada de detenție. Timp de șase luni de zile am trăit un coșmar. În fiecare zi am vrut să mă duc să mă sinucid sau să mă întorc înapoi în penitenciar. Creierul s-a obișnuit atât de bine în penitenciar, încât nu m-am mai regăsit în realitate. În închisoare trăiam ca o legumă, fără să gândesc. După eliberare, culorile, luminile, vocile, tot ceea ce se întâmpla pentru mine era străin. Eram un om la 35 de ani, care se comporta ca un copil. Nici să mă duc să-mi iau mâncare nu mai știam. Efectiv așteptam să mi se dea. Îți dau un exemplu: am ajuns acasă, la Tășuleasa Social, am mers seara în cameră, m-am pus în pat, m-am trezit dimineața, m-am înbrăcat în hainele pe care le aveam și am așteptat să mi se deschidă ușa. Mintea mea nu mai procesa, nu știa că pot să ies, că sunt liber. Gândul ăla că nu mă mai regăsesc în lumea asta îmi venea în fiecare zi. Și atunci mi-am și pregătit la un moment dat să mă sinucid. Pe urmă, mi-am făcut bagajul să plec înapoi”.