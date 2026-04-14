Orban, „un om deosebit”

„Mă întristează faptul că a pierdut (…) dar sunt sigur că vom colabora foarte bine cu viitorul prim-ministru maghiar”, a declarat J.D. Vance la postul Fox News.

„Ştiam foarte bine că existau şanse mari ca Viktor să piardă aceste alegeri”, a spus Vance, la câteva zile după ce a mers la Budapesta pentru a-i oferi sprijinul Statelor Unite lui Viktor Orban, relatează News.ro.

Întrebat dacă vizita sa a fost justificată, având în vedere că Viktor Orban este singurul lider european care îl susține pe Putin, J.D. Vance a oferit un răspuns elogios. Acesta l-a descris pe Orban drept un „om deosebit” și a subliniat că cei 16 ani de guvernare lasă în urmă o moștenire „transformatoare”, care a schimbat fundamental fața Ungariei.

„Șanse foarte mari ca Viktor să piardă”

Deși anticipa înfrângerea lui Orban, J.D. Vance a ales să îl susțină public datorită rezistenței acestuia față de politicile de la Bruxelles, pe care le consideră nocive pentru SUA.

Acesta a pus accent pe rolul strategic al liderului de la Budapesta ca barieră împotriva influenței birocratice a UE, afirmând că Ungaria sub Orbán a fost un partener esențial pentru protejarea sectorului privat american în fața presiunilor de la Bruxelles.

„Ştiam cu siguranţă că existau şanse foarte mari ca Viktor să piardă acele alegeri. Am făcut-o pentru că el este unul dintre puţinii lideri europeni pe care i-am văzut dispuşi să se opună birocraţiei de la Bruxelles, care a fost foarte, foarte dăunătoare pentru Statele Unite”, a spus J.D. Vance.

„Nu a fost deloc o călătorie rea”

Totodată, acesta a menționat că „nu am mers acolo pentru că ne aşteptam ca Viktor să câştige alegerile fără probleme. Am mers pentru că era corect să susţinem o persoană care ne-a fost alături de foarte mult timp. Aşadar, nu a fost vorba despre Rusia şi, în esenţă, nu a fost vorba despre Europa”.

J.D. Vance a precizat: „A fost vorba despre Statele Unite şi despre faptul că el a fost un partener bun atât pentru mine şi pentru preşedinte personal, cât şi pentru Statele Unite. Nu a fost deloc o călătorie rea, pentru că merită să fii alături de oameni, chiar dacă nu câştigi fiecare cursă”.

„Tandemul Trump-Putin a fost bătut măr de poporul maghiar”

Peter Magyar este omul care l-a eliminat de la putere în Ungaria pe Viktor Orban. O analiză realizată de The Washington Post indica încă de acum câteva zile faptul că liderul opoziției avea șanse reale să pună capăt guvernării actuale.

Și sondajele confirmau o răsturnare de situație istorică: fostul aliat din Fidesz îl devansase considerabil pe premier, devenind cel mai redutabil adversar din cariera acestuia.

Traian Băsescu a avut o reacție dură după alegerile din Ungaria, afirmând că „tandemul Trump-Putin a fost bătut măr de poporul maghiar”. Fostul președinte al României sugerează că Viktor Orban nu a pierdut doar pe plan intern, ci și ca reprezentant al unui curent global susținut de Moscova și de liderul de la Casa Albă.

Partidul Tisza a obținut o victorie covârșitoare în alegerile de duminică, câștigând două treimi din voturi, conform HVG. Peter Magyar, liderul formațiunii și viitor prim-ministru, a susținut prima sa conferință de presă, oferind detalii despre prioritățile guvernării și poziția Ungariei în Uniunea Europeană.







