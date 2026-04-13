„Trump va pleca, America rămâne!”

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Băsescu pune accent pe capacitatea electoratului de a se mobiliza împotriva unui sistem care părea de neînvins după 16 ani de guvernare Fidesz.

„Trump va pleca, America rămâne! Implicat masiv în campania pentru susţinerea lui Viktor Orban, tandemul Donald Trum – Vladimir Putin a fost bătut măr de poporul maghiar. Duminică, Trump şi Putin au aflat că există ceva mai puternic decât armele lor nucleare aducătoare de moarte, mai puternic decât bombardierele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât rachetele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât milioanele lor de soldaţi gata să moară pe câmpurile de luptă invadând ţări străine, fără să ştie de ce. Acest „ceva mai puternic” decât armele se numeşte „vot democratic”, a spus fostul președinte.

„Duminică au aflat că nu se poate!”, atrage atenția Traian Băsescu, sugerând că aceasta este concluzia unui weekend care a reconfigurat harta politică a Europei Centrale.

„Își doresc să destrame Europa”

Înfrângerea regimului Orbán în Ungaria nu este doar o schimbare de guvern la Budapesta; este un eșec răsunător pentru arhitecții unei lumi fără reguli, o lume în care democrația este privită ca un obstacol, iar valorile europene ca o slăbiciune.

„Şi Trump şi Putin urăsc democraţia şi Lumea cu Reguli. Ei urăsc Europa Democratică, urăsc Europa Unită, urăsc Europa cu Reguli, urăsc Eureopa cu Valori. Trump şi Putin îşi doresc să destrame Europa pentru a o controla şi stăpâni. Duminică au aflat că nu se poate! Trump va pleca, America rămâne!”, afirmă fostul președinte al României.

Tisza, un nou record de voturi în istoria alegerilor din Ungaria

Au fost numărate 98,94% din voturi, iar partidul Tisza a stabilit un nou record în alegerile din Ungaria, obținând 3.103.500 de voturi pe lista națională. Acest rezultat, care reprezintă 53,07% din total, depășește recordul anterior al Fidesz din 2022, de 3.060.000 de voturi, scrie site-ul maghiar Hvg.hu.

Conform datelor parțiale, alianța Fidesz-KDNP a obținut 2.171.949 de voturi, echivalentul a 38,43%. Partidul Mișcarea Noastră a înregistrat o ușoară creștere față de 2022, cu 5.000 de voturi în plus, ajungând la un rezultat de 5,89%, arată sursa citată.

Peter Magyar și partidul său de opoziție, Tisza, au câștigat alegerile parlamentare de duminică, 12 aprilie 2026, din Ungaria, la capătul unui scrutin care va pune capăt celor 16 ani de guvernare ai premierului Viktor Orban.







