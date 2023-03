„Mă rog ca relația noastră să ne permită să înțelegem dezvoltarea culturală, socială și politică și să îmbunătățească viața tuturor locuitorilor din ambele ținuturi”, declara edilul din Newark, oraș american cu peste 300.000 de locuitori din statul american New Jersey, după parafarea acordului, în ianuarie.

Ulterior, după demascarea farsei, un purtător de cuvânt al primăriei a recunoscut „incidentul regretabil“, subliniind că „parteneriatul nu a implicat nicio operațiune financiară” și că „este nul, dacă țara nu există”.

„Orașul Newark rămâne însă angajat să colaboreze cu oameni din diverse culturi pentru a se îmbogăți reciproc”, a adăugat oficialul.

January 11, 2023 – Under the auspices of the Supreme Pontiff of Hinduism (The SPH) Bhagavan Nithyananda Paramashivam the United States of KAILASA and the City of Newark, New Jersey, USA, entered into a protocol bilateral agreement#Kailasa #Newark #NJ #Bilateral #USA #Nithyananda pic.twitter.com/NrF7MkQlPc — KAILASA’s SPH Nithyananda (@SriNithyananda) January 12, 2023

Localnicii din Newark au avut câteva sfaturi simple pentru oficialii orașului: „Data viitoare, search pe Google!”.

„A cui a fost treaba să facă o căutare simplă pe Google?, s-a întrebat, retoric, Shakee Merritt.

Nimeni din Primărie, nicio persoană nu a dat o căutare pe Google, să-și dea seama că acesta este un stat fals?! Shakee Merritt, pentru CBS:

„Statele Unite ale Kailasa”, un stat fictiv

Cine sunt, de fapt, „Statele Unite ale Kailasa”? În 2019, Nithyananda Swami, un guru hindus fugar din țara sa, după ce a fost acuzat de viol, a susținut că a fondat noua țară, după ce a cumpărat o insulă în largul coastei Ecuadorului.

Kailasa a fost numită după Muntele Kailash din Tibet, considerat sacru de hinduși. USK pretinde că are un steag, o constituție, un sistem economic, un pașaport și o emblemă.

Pe site-ul „oficial”, Kailasa este descrisă ca fiind „cea mai mare națiune hindusă de pe pământ”. Se afirmă că „națiunea Kailasa este dedicată restaurării, conservării și propagării culturii și civilizației hinduse autentice după secole de opresiune și subjugare”. Se autointitulează „casa și refugiul diasporei hinduse internaționale”.

De asemenea, Vijayapriya Nithyananda, „ambasadorul permanent al Statelor Unite din Kailasa”, a semnat, pe 14 martie, un acordat cu oficialitățile din Freetown, Sierra Leone!

Urmărește-ne pe Google News

