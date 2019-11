De Adrian Cochino,

Premierul Croației Andrej Plenković a fost printre primii care a postat pe Twitter un mesaj de felicitare, numindu-l pe Iohannis ”dragul meu prieten”.

Și liderul moldovean Igor Dodon a venit cu un mesaj de felicitare, dar și cu un îndemn pentru Klaus Iohannis, după victoria zdrobitoare în turul doi al alegerilor prezidențiale în fața Vioricăi Dăncilă.

”Vă adresez felicitări cu ocazia realegerii în funcția de președinte al României și vă doresc mult succes în îndeplinirea importantelor responsabilități care vă revin. Republica Moldova apreciază contribuția Dumneavoastră și a românilor la evoluția sa europeană, dar și sprijinul constant acordat prin mai multe proiecte importante pentru dezvoltarea țării noastre”, a spus Dodon.



Liderul pro-rus de la Chișinău a avut și un mesaj referitor la relația bilaterală, în contextul îngrijorărilor din România după alungarea pro-europenilor de la guvernare..



”Îmi doresc ca în acest nou mandat al Dumneavoastră să reușim împreună să ținem România și Republica Moldova cît mai departe de false dezbateri geopolitice, dar în același timp, să reușim să apropiem cît mai mult cetățenii noștri și să lucrăm pentru bunăstarea lor”, a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui Dodon, Republica Moldova rămîne o țară angajată pe calea reformelor, ”o țară care în același timp își dorește să contribuie la întărirea securității în regiune, împreună cu România și Ucraina”.

Maia Sandu, fostul premier moldovean, îl felicitase încă de ieri pe Klaus Iohannis pentru victoria obținută în alegerile prezidențiale.

”Felicitări, domnule Președinte! Felicitări, dragi români!”, a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.

Luni dimineață, și președintele ucrainean Vladimir Zelenski l-a felicitat pe Iohannis.

”Sincere felicitări președintelui României Klaus Iohannis pentru realegere. Majoritatea covârșitoare oferă o încredere solidă pentru noul mandat. Aștept cu nerăbdare să intendificăm dialogul bilateral în interesul țărilor noastre și a regiunii”, a scris Zelenski pe Facebook.

