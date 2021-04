Producătorul de film John Florescu a discutat în octombrie 2016 cu prințul Philip despre regele Mihai și despre prietenia care i-a legat încă din copilărie.

Prinţul consort Philip s-a născut în același an cu regele Mihai, 1921, însă în Corfu. Este ultimul copil al prințului Andrei al Greciei și Danemarcei și al prințesei Alice de Battenberg.

Când Philip avea un an și jumătate, familia regală elenă a fost exilată și tatăl lui a primit interdicție pe viață de a mai reveni în Grecia.

Văr cu regele Mihai, Philip a petrecut multe momente în copilărie și adolescență în compania acestuia, atât în România, la Constanţa, Sinaia, dar şi în Italia, în vacanțe.

În interviul audio acordat lui John Florescu, prințul Philip dezvăluia că regele Mihai s-a cunoscut cu viitoarea regină Ana chiar la nunta ducelui cu regina Elisabeta a II-a, pe 20 noiembrie 1947.

Prințul Philip și-a amintit de o vacanță petrecută împreună cu regele Mihai la Marea Neagră: „Am fost acolo în 1926, scopul era, într-un fel, să-i țin companie. Am fost acolo pe perioada verii. Am stat în multe locuri, am mers la Mamaia, era o singură vilă pe malul mării, pe plajă. Plaja era absolut goală, călăream peste tot. Am fost și la Sinaia. Nu-mi amintesc exact de ce, dar am fost și la munte. Și pentru scurtă vreme în București.”

La nunta prințului cu regina Elisabeta, regele Mihai avea să o cunoască pe regina Ana: „O cunosc pe Ana din copilărie, am fost vecini în Saint Claude, lângă Paris și familia ei era invitată la nuntă din partea mea. Atunci nu mi-am dat seama ce se înfiripa între ei.”

După moartea regelui Mihai, Casa Regală a făcut publice mai multe fotografii din arhivă în care regele apare în copilărie alături de prințul Philip.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Foto: Arhiva Casei Regale a României

Citeşte şi:

Mesajul transmis de Casa Regală a României după moartea prințului Philip al Marii Britanii

Operațiunea Forth Bridge: Cum vor fi organizate funeraliile Prințului Philip

PARTENERI - GSP.RO O femeie a intrat într-un centru de vaccinare și i-a dat pe ascuns un bilet asistentei. Aceasta a chemat urgent poliția

Playtech.ro Ultimele imagini cu Prințul Philip, după externarea din spital. Era TRANSFIGURAT total de boală VIDEO

Observatornews.ro Filmul crimei din Cernavodă este înfiorător. După ce a omorât-o pe profesoară, bărbatul a rămas câteva ore cu victima, pe întuneric

HOROSCOP Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 10 – 16 aprilie 2021. Lună Nouă în Berbec. Venus va intra în zodia Taurului

Știrileprotv.ro „Pleaca, ma, dracului de aici!” Ilie Nastase dezvaluie discutia istorica pe care a avut-o cu Nicolae Ceausescu: „Am inceput sa transpir, mi-a spus-o exact cu cuvintele astea!”

Telekomsport ULUITOR! Ieri cerşetoare, astăzi vedetă în România. Tânăra care a spart orice bariere