În show-ul lui Vladimir Soloviov, realizator și prezentator la postul public Russia-1, considerat principalul propagandist al Kremlinului, Alexei Mihailov, șeful Biroului de Analiză Politico-Militară, a declarat că Rusia ar putea crea replici ale centrelor Londrei și Washingtonului în arhipelagul Novaia Zemlea din Arctica și apoi „le poate arunca în aer folosind arme nucleare”.

Replicile trebuie „să fie construite de migranții care are acum nu vor să părăsească țara noastră” în arhipelag din Oceanul Arctic (regiunea Arhangelsk, nordul Rusiei(, a spus Mihailov,

Rușii folosesc Novaia Zemlea pentru teste nucleare. Submarinul Bilava ar trage rachete nucleare în orașele-replici „pentru a descuraja Occidentul și a-l avertiza împotriva înarmprii Ucrainei”.

„Anglo-saxonii vor un mare război continental, chiar doresc. Știm intențiile absolut dezgustătoare ale Marii Britanii, de a participa direct la un conflict militar cu Rusia, printre altele, furnizând arme cu rază lungă de acțiune”, a spus propagandistul.

„Ar fi o lansare subacvatică a unei rachete Bulava dintr-un submarin din Atlantic spre Novaia Zemlea”, a cerut Mihailov. „Replicile” vor fi lovite cu „mai mult de 150 de kilotone de echivalent TNT”, a continuat el, sugerând că acesta ar fi „un avertisment care ar forța guvernele occidentale să înceteze înarmarea Ucrainei”.

„Lasă trei miliarde de oameni să urmărească pe YouTube cum arată distrugerea capitalelor Marii Britanii și SUA cu doar unul dintre cele zece focoase”, a continuat Mihailov.

„Palatul Buckingham și Big Ben vor fi acolo. Totul va lua foc și va zbura atât de frumos, încât lumea va fi îngrozită”, a insistat propagandistul.

The latest bright idea from Russian state TV is quite something…



Director of the Bureau for Military-Political Analysis Alexander Mikhailov says the Kremlin should force thousand of naturalised Russians who dont want to fight in Ukraine to build plywood copies of London and… pic.twitter.com/oDMtgOS5DZ