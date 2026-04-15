Plan de restructurare la nivel global

Gigantul francez încearcă astfel să facă față concurenței agresive venite din partea rivalilor chinezi, care domină segmentul vehiculelor accesibile.

Renault Group va reduce numărul posturilor de inginerie la nivel mondial în următorii doi ani. Planul de restructurare pune sub semnul întrebării stabilitatea locurilor de muncă de la Centrul Tehnic de la Titu, în timp ce proprietarul Dacia caută soluții pentru a contracara ascensiunea constructorilor chinezi, potrivit Profit.ro.

Astfel, compania ar putea reduce personalul din inginerie cu până la 2.400 de posturi dintr-un total de 12.000. Decizia este impusă de necesitatea de a răspunde eficient concurenței chinezești.

15% din numărul inginerilor pleacă acasă

Cu un efectiv global de peste 100.000 de salariați, gigantul auto caută să își optimizeze structura pentru a rămâne un jucător relevant pe piața de vehicule accesibile.

Renault Group plănuiește reducerea a 15% din forța de muncă în inginerie, conform noii strategii anunțate de CEO-ul Francois Provost. Grupul francez dorește să implementeze proceduri de lucru rapide, inspirate de succesul rivalilor din China. Măsurile nu vor fi aplicate uniform, dar semnalează o schimbare majoră în modul în care proprietarul Dacia va dezvolta viitoarele generații de mașini.

Noile măsuri ale Renault Group vor schimba radical munca inginerilor prin automatizare și inteligență artificială. Scurtarea proceselor de dezvoltare va pune o presiune uriașă pe centrele de proiectare, vizând o eficiență sporită.

Această transformare tehnologică este menită să accelereze lansarea noilor modele, dar va avea un impact major asupra personalului de specialitate din rețeaua globală a grupului.

Simulatoare și un atelier de prototipuri

Centrul Tehnic de la Titu ocupă 350 de hectare și dispune de zeci de laboratoare, simulatoare și un atelier de prototipuri. Infrastructura include 32 km de piste destinate testării vehiculelor în condiții reale. Acest complex este esențial pentru RTR, permițând analizarea detaliată a comportamentului mașinilor pe diverse suprafețe și în variate scenarii de utilizare.

Totodată, un număr de 1.200 de angajați la Dacia Mioveni vor fi concediați în 2026, după ce producția se mută în Turcia și Slovenia. Sindicatul Dacia avertizează că mutarea producției Renault în alte țări „golește” uzina de la Mioveni. Aproximativ 1.200 de angajați sunt vizați de concedieri în 2026, după ce grupul a ales Turcia și Slovenia pentru noile proiecte, relatează Mediafax.

Uzina Dacia de la Mioveni, care produce constant aproape 1.300 de maşini zilnic, funcţionează la capacitate maximă şi beneficiază de personal calificat.





