Relocarea nu e întâmplătoare

„Deciziile recente ale Grupului Renault încep să se vadă tot mai clar în economia locală. Modelul Dacia Striker va fi produs în Turcia, iar noul model electric din segmentul A va fi fabricat în Slovenia, nu la Mioveni”, se arată în comunicatul Sindicatului Autoturisme Dacia.

Sindicatul atrage atenția că deciziile de relocare nu sunt întâmplătoare, fiind alimentate de contextul economic instabil și de lipsa unei infrastructuri de transport competitive, care fac uzina de la Mioveni mai puțin atractivă în fața centrelor din alte țări.

România își pierde atractivitatea!” avertizează Sindicatul Dacia, arătând cu degetul spre marile restanțe ale statului.

De la promisiunea nerespectată a Autostrăzii Pitești–Sibiu până la facturile uriașe la energie și haosul fiscal, toți acești factori au „alungat” noile proiecte auto în alte țări.

Efecte în lanț

Sindicaliștii menționează că fără o infrastructură modernă și o strategie economică predictibilă, Mioveniul nu mai poate concura cu succes pe plan internațional.

În această situație, impactul asupra județului Argeș ar putea fi semnificativ, avertizează reprezentanții angajaților.

„Impactul asupra județului Argeș poate fi major. Uzina Dacia asigură aproximativ 10.000 de locuri de muncă direct și susține zeci de mii indirect, prin firmele furnizoare. Orice scădere a producției la Mioveni se transmite în lanț în întreaga economie locală”, se mai arată în comunicat.

Dependența de export de peste 90% transformă uzina din Mioveni într-un motor vital pentru România. Sindicatul avertizează că mutarea liniilor de asamblare în alte țări nu este doar o problemă internă, ci o amenințare directă la adresa stabilității economice naționale.

Totodată, sindicatul avertizează: 2026 va fi anul marilor concedieri. Pe fondul robotizării și al contextului economic dificil, 1.200 de posturi vor fi desființate.

Reprezentanții uzinei arată că succesul exporturilor (90% din producție) depinde direct de investițiile statului în infrastructură și de un regim fiscal predictibil — elemente care lipsesc în prezent și care forțează compania să regândească prezența noilor modele la Mioveni.

Campanie de plecări voluntare

Uzina Dacia de la Mioveni, care produce constant aproape 1.300 de maşini zilnic, funcţionează la capacitate maximă şi beneficiază de personal calificat. Cu toate acestea, inflaţia, creşterea costurilor energetice şi fiscalitatea ridicată din România pun presiune asupra competitivităţii sale, au avertizat marți directorii Renault, informează Ziarul financiar.

Automobile Dacia va lansa, începând din luna martie, o nouă campanie de plecări voluntare, prin care angajații care aleg să își încheie contractul de muncă pot primi sume consistente, în funcție de vechimea în uzină. Potrivit Profit.ro, strategia vine pe fondul unei posibile reduceri a producției de autovehicule în 2026 și face parte din planul de ajustare a personalului.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE