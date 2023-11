Părți ale orașului Jenin, din Cisiordania, au fost închise cu puncte de control înființate pe rutele către oraș, relatează The Guardian.

Al Jazeera spune că au avut loc ciocniri armate între trupele israeliene și luptătorii palestinieni, iar cel puțin opt persoane au fost rănite. Potrivit publicației cu sediul la Doha, sute de trupe israeliene au luat parte la raid, susținute de peste 50 de vehicule blindate.

Semiluna Roșie Palestiniană a spus că una dintre echipele sale medicale a fost reținută de trupele israeliene în fața unui spital din Jenin, fiind blocați din a transfera la spital un pacient cu o rană la picior. Ulterior au spus că pacientul a fost arestat.

Christos Christou, președintele internațional al „Medici fără Frontiere”, se află la Jenin și spune că armata israeliană „a efectuat o incursiune în tabăra de refugiați din Jenin”.

Într-un videoclip postat pe X, el spune că a fost blocat în spitalul Khalil Suleiman timp de mai bine de două ore, în timp ce forțele israeliene „operau în tabăra Jenin”.

Im in #Jenin, the West Bank, #Palestine, where I was just visiting the @MSF team at the Khalil Suleiman hospital. While we were there, the Israeli army conducted an incursion on Jenin refugee camp. pic.twitter.com/RNF8JGdf8I