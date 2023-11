Mai multe instituții de presă ebraice relatează că lista actualizată a ostaticilor care urmează să fie eliberați astăzi este alcătuită din doar opt ostatici – șase femei și doi copii – și că cele două femei cu dublă cetățenie, israeliană și rusă, eliberate aseară ca un „gest” către președintele rus Vladimir Putin vor conta pentru lista de astăzi, potrivit Times of Israel.

Medicii și forțele de securitate intervin după un atac terorist în apropiere de intrarea în Ierusalim, relatează publicațiile israeliene Times of Israel și Haaretz.

29 nov. - Acum 9 ore Alți 14 ostatici eliberați de Hamas au trecut în Egipt din Gaza, anunță armata israeliană

Forțele de Apărare israeliene (IDF) au anunțat că 14 ostatici au fost eliberați de Hamas miercuri seară – 10 israelieni și patru cetățeni thailandezi, relatează The Times of Israel și The Guardian.

Ei au fost transferați de Crucea Roșie din Fâșia Gaza în Egipt, prin punctul de trecere a frontierei Rafah.

Aceștia vor fi aduși la un punct de întâlnire unde forțele israeliene le vor verifica identitățile, înainte de a-i escorta în Israel printr-o poartă laterală de la punctul de trecere Kerem Shalom.

Anterior, în cursul zilei de miercuri au fost eliberate și două ostatice ruso-israeliene, care au ajuns deja în Israel.

Astfel, Hamas a eliberat miercuri, în total 16 ostatici.