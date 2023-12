09:19 - Acum 12 minute Israelul neagă că a știut dinainte despre planurile de atac ale Hamas

Armata israeliană a respins informațiile recente potrivit cărora a știut dinainte despre planurile Hamas de a lansa atacuri peste graniță, relatează BBC.

Ziarul american The New York Times a publicat săptmâna trecută un raport potrivit cărora armata Israelului a cunoscut acest plan cu mai mult de un an înainte, în urma unor ședințe ale analiștilor de informații, dar nu l-a luat în considerare.

„Este ridicol să încerci să promovezi orice teorie a conspirației. (…) În mod categoric, pot nega, desigur, orice intenție ca acest lucru să se întâmple”, a declarat locotenent-colonelul Jonathan Conricus, din cadrul Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), într-o ședință de informare în direct susținută pe rețeaua X, fostul Twitter.

În aceplași timp, însă, oficialul a admis că „IDF nu a reușit să ofere ceea ce trebuia să ofere – adică protecție și securitate – pentru israelieni” pe 7 octombrie.

Conricus a mai spus că armata va face o revizuire „amplă” după ce va fi „învins Hamas”.

„Ancheta profesionistă va trece totul cu un pieptene fin… Vom merge până la capăt pentru a afla ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și cum poate fi prevenit”, a mai afirmat oficialul israelian.