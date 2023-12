Armata israelienă (IDF) afirmă că în ultimele ore au loc „lupte crâncene” între trupele sale și militanții Hamas în Fâșia Gaza, scrie The Times of Israel.

De asemenea, IDF a publicat imagini cu trupe din Batalionul 601 al Corpului de geniu care se luptă cu agenți Hamas ce au deschis ieri focul asupra lor de pe o clădire.

