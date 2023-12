„Am ajuns în Gaza, unde suferinţa populaţiei este intolerabilă. Reiterez apelul nostru urgent ca civilii să fie protejaţi conform legilor războiului şi ca ajutorul (umanitar) să intre neîngrădit. Ostaticii trebuie eliberaţi şi CICR autorizat să-i viziteze în siguranţă”, a scris ea, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X (fosta Twitter).

I have arrived in Gaza, where peoples suffering is intolerable.



I repeat our urgent call for civilians to be protected in line with the laws of war and for aid to enter unimpeded.



The hostages must be released and @ICRC allowed to safely visit them.https://t.co/64AaIwOLQJ