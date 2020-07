Cum ajung clienții să-și plătească reparațiile, deși sunt asigurați. Service-urile auto se plâng că nu-și primesc banii, asiguratorii acuză facturi umflate

Cei peste 8 milioane de șoferi din România se pot trezi că nu-și mai pot repara mașinile prin intermediul polițelor RCA din cauză că service-urile au probleme în a-și recupera banii de la firmele de asigurare, avertizează reprezentanții acestora.



Mai mult, unele au început deja să ceară în avans banii de reparații, lăsând oamenii să se descurce apoi cu asigurătorii.



Service-ul cu 50 de procese



Gheorghe Tocaciu este proprietarul unui mic service din Baia Mare. Acesta are de recuperat peste 410.000 de lei de la Euroins, liderul pieței de asigurări auto obligatorii din România. Alți 527.000 de lei îi are de recuperat de la City Insurance, al doilea jucător din domeniul RCA din România.



În ultimul an ne confruntăm cu foarte multe probleme legate de plata despăgubirilor prin societățile de asigurări, în special Euroins și City Insurance, dar vin din spate și Watford, Omniasig. Am încercat toate soluțiile pentru recuperarea creanțelor, începând de la petiții la ASF. În final, ajungem în instanțe.

Gheorghe Tocaciu

Potrivit legii, plata ar trebui să se facă în 10 zile.



Pandemia a accentuat criza RCA



Tocaciu spune că problema s-a accentuat odată cu venirea crizei declanșate de coronavirus.



Service auto. Foto Schutterstock

“Societatea pe care o conduc, și care are în prezent are 10 angajați, are de recuperat creanțe de peste un milion de lei. Până acum sunt cu plățile la stat, furnizori și salarii la zi. Nu știu până când. Am în instanță peste 50 de procese cu societățile de asigurări, procese care probabil se vor finaliza cel mai repede peste 2 ani. La noi în zonă, colegii din domeniu încep să se clatine”, se plânge acesta.



În acest moment, există aproximativ 100.000 de procese între service-uri și asigurători, potrivit Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR).



Nu mai primește clienți cu polițe Euroins



Patronul spune că deja nu mai primește clienți care au polițe RCA emise de către Euroins, ci le cere să plătească în avans costurile reparațiilor.

Acesta spune că, în acest fel, românii sunt păgubiți de trei ori:



au plătit asigurare, dar trebuie să achite reparațiile,

nu știu când o să-și primească banii înapoi,

e posibil să se trezească cu mai puțini bani decât au dat pe reparație.

ASF, acuzată de mușamalizarea situației



Tocaciu acuză ASF de gestionarea defectuoasă a situației privind datoriile asigurătorilor către service-uri.



Una dintre creanțele sale către Euroins se ridică 12.055 de lei, survenită din repararea unei mașini. Patronul a ridicat problema acesteia către ASF.



Instituția, după ce a consultat punctul de vedere al Euroins, a răspuns că firma de asigurări “a propus” ca plată suma de 7.389 de lei.



Ulterior însă, Euroins a plătit doar 5.583 de lei. Pentru restul de bani, patronul de service se va judeca în instanță.



În alt răspuns, ASF îi transmite însă că nu are nicio calitate de asigurat, contractant, beneficiar sau reprezentant al acestuia.



Acuze privind “tertipuri” folosite



Patronul spune că, mai nou, asigurătorii încearcă să îi convingă pe șoferi să facă își facă reparația “în regie proprie”.



Mai exact, companiile le oferă o anumită sumă de bani, iar cu aceștia clientul trebuie să caute un service care să facă reparațiile încadrându-se în suma respectivă.



Doar că de multe ori șoferii se trezesc că banii nu sunt suficienți, așa că ajung să ia piese de la dezmembrări și apelează la muncă la negru.



De asemenea, service-urile acuză că asigurătorii “premiază” fiecare inspector de daune care convinge șoferii să își facă reparațiile în regie proprie.



Transportatorii se pregătesc de proteste în fața sediilor asigurătorilor



Vasile Ștefănescu, președintele COTAR, spune că jumătate din cele 14.000 de service-uri din România sunt deținute de transportatori.



“Oamenii sunt supărați că devizele nu sunt plătite sub diverse pretexte. Dacă după ce trece starea de alertă asigurătorii nu vor plăti, vom depune cereri de protest în față la fiecare societate de asigurare în parte”, spus Ștefănescu.



Cel mai mare dealer BMW cere falimentul Euroins



Un alt caz este procesul este deschis de Automobile Bavaria, cel mai mare dealer BMW din România.



Alături de alte firme auto, aceasta a cerut, la finele anului trecut, deschiderea procedurii de faliment pentru Euroins. Procesul a fost suspendat după declararea stării de urgență.



Odată cu trecerea la starea de alertă litigiul s-a reluat, iar următorul termen este în data de 24 septembrie.



Asigurătorii dau vina pe tarifele mari



De partea cealaltă însă, asigurătorii dau vina pe tarifele mari practicate de service-uri. Acestea vor acum plafonarea tarifelor pentru service, tot așa cum polițele RCA au fost plafonate în anul 2016 pentru o scurtă perioadă.



În luna februarie a acestui an, Mădălin Roșu, președintele Biroului Asigurătorilor de Automobile din România (BAAR) a dat pe contul său de Linkedin două astfel de exemple, care implicau mașini Volkswagen și Skoda.



Mădălin Roșu. Foto Agerpres

La VW costul de reparație ar fi fost 9.637 lei față de 35.365, cât a facturat service-ul independent, iar la dealerul Skoda costul ar fi fost de 7.361 față de 22.218 lei, cât a facturat service-ul independent.

Mădălin Roșu, președintele BAAR

Service-urile spun că aceste costuri vin în contextul în care șoferii primesc mașini la schimb pentru perioada când autoturismele lor sunt la reparat.

În total, în domeniul service-urilor auto lucrează între 40.000 și 50.000 de oameni.

Scandal privind costurile cu manopera



Un alt punct de contradicție îl constituie costul cu manopera.



Reprezentanții City Insurance au făcut un calcul pentru Libertatea. Aceștia spun că la 100 de lei plus TVA pe ora de manoperă rezultă un salariu net ipotetic de 4.750 de lei, iar la un tarif de 670 de lei pe oră se ajunge la salarii teoretice de 31.789 de lei pentru un mecanic.

“Fiindcă astfel de salarii nu se regăsesc în industria de reparații auto, înseamnă că marja de profit a service-ului «independent», aferentă acestei ore de manoperă, este de 1.140 %”, se arată în răspunsul primit de la City.



Firma de asigurare spune că refuză să plătească facturi sau achită doar parțial facturile cu “sume aberante, care sfidează bunul simț”.



Service auto. Foto Schutterstock

“De obicei, service-urile care fac reclamații sunt cele care nu au un contract de colaborare cu noi, așa-numitele service-uri «independente» care, din punctul lor de vedere, pot factura tarife de până la 1.000 de lei ora de manoperă, considerând că fraierii de la asigurări trebuie să plătească”, spun reprezentanții companiei.



Aceștia mai arată că anul trecut, City Insurance a plătit 244 de milioane de euro pentru 152.483 de dosare de daună, iar în primele 6 luni din acest an a achitat alte 134 de milioane de euro în 81.781 de dosare.



Probleme ar fi doar cu 5% din atelierele de reparații auto.



În fine, reprezentanții săi mai spun că există peste 80 de sesizări de neconstituționalitate trimise la Curtea Constituțională pentru o serie de articole din legea RCA de care prestatorii de servicii de reparații se prevalează.



Urmează plafonări de tarife pentru service-uri?



“Asigurătorii au făcut plângere la Comisia Europeană, care a decis că e infringement să blocăm costurile administrative ale RCA la 25%. Acum ei vor să blocheze tarifele service-urilor. Păi, nu era economie de piață?”, se întreabă retoric Vasile Ștefănescu, șeful COTAR.



De asemenea, acesta cere ca în legislație să fie trecut clar faptul că service-urile trebuie să folosească numai piese originale în reparații.



Ce spune ASF



ASF susține că a dispus sancțiuni și planuri pentru remedierea deficiențelor, inclusiv pentru nerespectarea termenelor de plată, atunci când a fost cazul.



Totuși, instituția spune că nu are competențe în evaluarea prejudiciilor, iar service-urile și asigurătorii trebuie să tranșeze problemele în instanță.



ASF precizează că a amendat de două ori Euroins în acest an (500.000 și 100.000 de lei) pentru nerespectarea legislației, în vreme ce City Insurance a plătit o amendă în acest an (100.000 de lei) și alta în 2019 (50.000 lei). Concomitent, Omniasig a fost amendată cu 10.000 de lei în anul 2018.

În privința firmei Watford, aceasta acționează în România în baza unui pașaport european, astfel că nu se află sub supravegherea ASF.



Asigurător auto. Foto Schutterstock

Legat de reparațiile în regie proprie, instituția spune că “având în vedere dreptul la proprietate, persoana păgubită este cea care decide dacă repară sau nu propriul bun, cât și modul în care se efectuează plata despăgubirii, dreptul la despăgubire nefiind legat de obligația reparării bunului”.

Libertatea a solicitat punctul de vedere al Euroins pe acest subiect, dar până la momentul publicării acestui articol, nu a primit niciun răspuns.



Anual, pe segmentul RCA se înregistrează între 350.000 și 400.000 de dosare de daună.

Patru cincimi din petiții, cauzate de Euroins și City Insurance



În anul 2019, la ASF s-au înregistrat, în total, 25.911 petiții, în creștere cu 126,91% față de anul 2018. Dintre acestea, un număr de 19.157 au vizat asigurările auto obligatorii, adică RCA și Cartea Verde.



Conform ASF, aproape două treimi din petiții sunt întemeiate: 60,72% dintre petiții sunt soluționate favorabil, adică în favoarea clienților, în vreme ce 39,28% sunt respinse.



Împotriva Euroins au fost depuse 12.005 petiții anul trecut, cele mai multe, (în urcare cu 482%) aceasta fiind urmată de City Insurance, cu 4.607 (în urcare cu 159%). Cele două societăți cumulează aproape 80% din totalul petițiilor depuse.



Următoarele în top sunt Omniasig (870) și Asirom (867), ambele fiind deținute de grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG).



