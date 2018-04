Gigantul chinez Tsinghua va investi 100 de miliarde de dolari în producția de cipuri în următorii zece ani, dintre care 58,74 miliarde în următorii cinci ani, ca parte a unui plan al Chinei de a-și crește prezența în domeniul semiconductorilor și de a-și reduce dependența de SUA.

Anunțul a fost făcut de către Zhao Weiguo, președintele Tsinghua Unigroup, potrivit publicației taiwaneze DigiTimes. Acesta a afirmat că Tsinghua va dezvolta de la cipuri la servicii de cloud computing, atât prin eforturi proprii, cât și prin cooperare internațională.

Universitatea Tsinghua, locul unde învață elitele comuniste

Compania este deținută în proporție de 51% de către Tsinghua Holdings, restul fiind controlat de către Beijing Jiankun Investment Group.

Tshinghua Holdings este o firmă a Universității de stat Tsinghua, unde învață elitele Partidului Comunist de la Beijing. Actualul președinte pe viață al Chinei, Xi Jinping, a urmat cursurile Universității Tsinghua.

Achiziții pe bandă rulantă

De asemenea, Tsinghua s-a remarcat printr-o serie agresivă de achiziții în domeniul semiconductorilor în ultimii ani.

În 2013, Tsinghua Unigroup a cumpărat doi producători de semiconductori, respectiv Spreadtrum și RDA Microelectronics.

Tot Tsinghua a vrut să cumpere în 2015 producătorul american de memorii Micron Technology pentru 23 de miliarde de dolari. Această tranzacție a fost respinsă de SUA, pe considerente de securitate națională.

Ulterior, Tsinghua a dorit să investească 3,8 miliarde de dolari în producătorul de hard disk-uri Western Digital, cu scopul de a prelua 15% din acțiuni. Și această tranzacție a căzut.

Zilele trecute, gigantul american Intel a anunțat că va coopera cu Tsinghua pentru a dezvolta memorii 3D NAND, folosite pentru stocarea de date. De altfel, Zhao a anunțat că subsidiara Yangtze Memory Technology a început deja instalarea de echipamente și va demara în curând producția de memorii 3D NAND cu 32 și 64 de straturi.

Un gigant necunoscut

În acest moment, Tsinghua Unigroup are o cotă mondială de 27% în privința modemurilor, a cipurilor WiFi și amplificatoarelor de putere pentru smartphone-uri.

De asemenea, este cel mai mare producător chinez de circuite integrate, cipuri pentru carduri bancare, cipuri pentru cartele SIM, procesoare programabile, memorii RAM și semiconductori integrați pentru Internetul Lucrurilor.

Adevărata miză o constituie bătălia pentru inteligența artificială. China face progrese importante în domeniu: autoritățile au reușit detectarea unui fugar în mijlocul unei mulțimi de 60.000 de oameni prin intermediul recunoașterii faciale, iar un raport recent arăta că statul asiatic este pe cale să devină ”hegemonul incontestabil” al inteligenței artificiale.

Dar pentru asta are nevoie de două lucruri: semiconductori și software capabil să îi folosească. Acesta din urmă este la îndemână, deoarece China are foarte mulți absolvenți în IT. Pentru semiconductori, însă, are nevoie de tehnologii de top.

Concurență intensă

Cei mai mari producători mondiali de semiconductori sunt Samsung și Intel, grupul coreean depășind anul trecut rivalul american tocmai datorită creșterii cererii de memorii pentru smartphone-uri.

Intel este afectat de scăderea vânzărilor de calculatoare, iar Apple ar urma să renunțe la cipurile Intel de pe o parte a liniei de laptopuri MacBook. Ca urmare, Intel se reorientează spre alte domenii, de la domeniul auto și centrele de date la producerea de memorii pentru stocare și chiar și revenirea pe piața cipurilor grafice.

Alți mari producători de semiconductori sunt grupul sud-coreean SK Hynix, cel japonez Toshiba, precum și cel american Micron Technology.

De asemenea, în domeniu mai activează producătorul de cipuri grafice Nvidia, cel de procesoare și cipuri video AMD, dar și Qualcomm – care produce marea majoritate a cipurilor de smartphone-urile Android, Broadcom – care vinde tot modemuri, cipuri WiFi și Bluetooth, dar și Texas Instruments – care produce cipuri industriale.

China vs SUA

China vrea să își reducă dependența tehnologică de SUA, în urma dezvăluirilor din 2013 ale fostului contractor NSA, Edward Snowden. China a importat în anul 2013 cipuri în valoare de 232 de miliarde de dolari, mai mult decât a dat pe petrol.

Drept urmare, a născocit un plan de 161 de miliarde de dolari pentru a dezvolta propria industrie de semiconductori. Acest lucru a început să ridice suspiciuni SUA, care a început să blocheze achizițiile companiilor americane de către grupuri din China. Ba chiar președintele american Donald Trump a cerut Chinei să renunțe la acest plan și să reducă deficitul comercial al SUA cu statul asiatic cu 100 de miliarde de dolari, în principal prin creșterea importurilor de procesoare.

În caz contrar, Trump a promis că va impune tarife vamale pentru bunuri de tehnologie importate din China, în valoare de 100 de miliarde de dolari. Trump a impus deja sancțiuni pentru produse care valorează 50 de miliarde de dolari în alte domenii, iar China a răspuns cu aceeași monedă.

Concomitent, China a redus taxele sale pentru propii producători de semiconductori, potrivit Reuters. China deține 171 de fabrici de cipuri, echivalent cu 14% din producția mondială, dar acestea produc în special cipuri cu o valoare adăugată mică, potrivit companiei de consultanță PwC.