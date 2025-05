Videoclipul cu pricina, cu o durată de peste 4 minute și montat din două unghiuri, îl arată pe George Simion la biroul său din Parlament și câțiva jurnaliști așezați în fața lui. Ziariștii nu au fost informați că întâlnirea va fi filmată, iar clipul video a ajuns în mediul online chiar în timp ce Nicușor Dan se afla în studioul Digi24.

Andreea Dumitrescu, una dintre jurnalistele din imaginile postate de George Simion, a explicat că întâlnirea ar fi trebuit să aibă loc cu echipa de campanie a liderului AUR pentru a discuta detaliile legate de dezbatere. În schimb, aceștia s-au trezit față-n față cu George Simion.

„În imagini, vedeți o întâlnire care ar fi trebuit să aibă loc cu echipa domnului George Simion pentru a discuta ultimele detalii legate de această dezbatere. Discuțiile care au pornit încă de săptămâna trecută și au continuat până astăzi (n.red. – luni, 12 mai). În loc să ne întâlnim cu echipa de campanie, am avut această întâlnire cu George Simion. Nu fuseserăm anunțați înainte că va fi cu domnia-sa”, a declarat aceasta, conform Digi24.

„Cel puțin o indiscreție este faptul că e dată publicității această casetă, aceste imagini. Ele au fost înregistrate fără drept, fără ca toți cei care apar în imagini să fi știut”, a spus moderatorul Cosmin Prelipceanu.

Principala cauză a supărării

În pofida asigurărilor că întrebările ar fi fost aceleași pentru ambii candidați, Simion a refuzat să confirme participarea sa la dezbatere.

„Pot spune cu certitudine că opiniile, repet, opiniile exprimate chiar în afara postului Digi 24, a jurnaliștilor Digi 24, sunt principala cauză a supărării pe care o puteți vedea din imagini, pe fața lui George Simion și în fața lor. Aproape că nici nu am simțit nevoia să mai facem vreun comentariu, după cum vedeți pe fețele noastre”, a mai adăugat Andreea Dumitrescu.

Candidatul AUR la Președinția României a adus în atenția ziariștilor prezenți în biroul său și comentariile lăsate de Ema Stoica, jurnalistă Digi24, pe grupul de presă. O reacție a venit și din partea acesteia, pe Facebook.

„Este fără precedent ca un politician să publice o discuție OFF THE RECORD cu jurnaliștii. Acum, legat de comentariile mele, cum le numește domnul candidat. Haideți să vă dau puțin context: la începutul lunii martie AUR, POT și SOS au atacat la Curtea Constituțională legea care permitea statului român să doboare drone. Am cerut la acea vreme puncte de vedere de la toate partidele. Asta face un jurnalist. Ce l-a deranjat pe domnul Simion? Că am «comentat» pe grupul destinat jurnaliștilor. Ce s-a întâmplat ulterior? George Simion a refuzat zile la rând să mă bage pe noul grup de WhatsApp, destinat campaniei domnului Simion. Its a fact, cum ar spune doamna Gavrilă”, a transmis Ema Stoica.

Jurnalistă Digi24, despre întâlnirea din biroul lui George Simion

Totodată, Andreea Dumitrescu a catalogat, într-o postare pe Facebook, întâlnirea din biroul lui George Simion drept „un show, o provocare care nu merită un răspuns”.

„Orice reacție ar fi pus gaz pe focul pe care el l-a stârnit cu scopul de a-și pregăti scuza pentru fuga de dezbatere. O dezbatere pe care chiar el o cerea săptămâna trecută”, a scris jurnalista.

Mai mult, Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) şi-a exprimat, luni seara, îngrijorarea faţă de ameninţările recente la adresa jurnaliştilor.

„Consiliul Naţional al Audiovizualului îşi exprimă profunda îngrijorare faţă de recentele derapaje din discursul public, manifestate prin ameninţări şi atacuri directe la adresa jurnaliştilor şi a profesiei de jurnalist, inclusiv prin publicarea înregistrării manipulate a unei conversaţii nedestinate difuzării publice”, se arată în comunicatul CNA.

