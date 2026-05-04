Reamintim, un leu mai slab în fața euro înseamnă automat scumpiri pentru produsele importate din Uniunea Europeană, precum alimente sau mașini. Țara noastră importă două treimi din consumul de mâncare.

Scumpirea mâncării

De asemenea, înseamnă scumpiri pentru abonamentele la telefonie, filme, muzică.

În fine, un leu slab în fața euro face viața grea celor cu chirii sau rate în euro, care vor avea de plătit mai mult.

Analiștii consultați de Libertatea arătau săptămâna trecută că urmează scăderea leului, creșterea dobânzilor, dar și eventuala pierde a fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în lipsa reformelor. Acestea trebuie realizate până la 31 august.

Aceste efecte vin în contextul în care economia era deja afectată de creșterea prețurilor energiei, cauzate de războiul din Iran, dar și de creșterea taxelor efectuată anterior de Executiv pentru a reduce deficitul.

Supărarea PSD pe reforme

Scăderea vine după ce PSD a anunțat ieșirea de la guvernare, partidul condus de Sorin Grindeanu afirmând că nu îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan.

PSD acuză că Bolojan nu se consultă cu ceilalți membri ai coaliției. Ultimele acuze sunt că vrea să privatizeze companiile profitabile de stat, dar vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat că e vorba de listări de pachete minoritare, nu de privatizări.

Concomitent, alte reforme au bătut pasul pe loc, respectiv reforma administrației locale.

Doar dobânzile sunt 3% din PIB anual

Statul trebuie să își reducă cheltuielile pentru a scădea deficitul bugetar. Acesta a fost 9,3% din PIB la 6,2% în acest an.

Mai mult, România trebuie să ajungă la 3% în următorii ani, cât este limita din tratatele europene.

Deficitul bugetar este diferența între veniturile și cheltuielile statului. Practic, când acesta nu are bani, se împrumută.

Costurile de finanțare ale statului au crescut deja de la declanșarea procedurilor privind moțiunea.

România plătește în acest an 12 miliarde de euro, echivalentul a 3% din PIB doar pe dobânzi.

