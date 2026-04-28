Căderea leului și scumpiri la importuri

Analistul economic Adrian Negrescu detaliază pas cu pas ce se poate întâmpla după adoptarea moțiunii.

„Odată cu căderea guvernului, vom intra, practic, într-o perioadă plină de turbulențe. Dincolo de creșterea dobânzii la care se împrumută statul, nu este exclus să asistăm la o depreciere a cursului de schimb. Creșterea euro peste nivelul de 5,2-5,5 lei ar putea deveni realitate foarte rapid, iar asta ne va scumpi viața de zi cu zi, de la alimente, la tot ce importăm – haine, electronice, la serviciile de telefonie mobilă. Suntem, din păcate, dependenți de importuri iar dacă cursul euro va crește, asta se va traduce instantaneu în prețuri mai mari”, spune el.

Un curs mai mare înseamnă automat și scumpirea chiriilor și a locuințelor, care de regulă sunt în euro.

Riscurile economice la care se supune România în urma căderii guvernului Bolojan: scăderea leului, creșterea dobânzilor, pierderea banilor din PNRR, retrogradarea ratingului financiar
Adrian Negrescu

Dăm deja pe dobânzi 12 miliarde de euro pe an

Consultantul financiar Emilian Duca spune că România are deja costurile de finanțare în creștere, iar moțiunea va duce și mai sus dobânzile la care se împrumută statul.

România dă în acest an 12 miliarde de euro, echivalentul a 3% din Produsul Intern Brut (PIB) numai pe dobânzi. Suma va crește vertiginos dacă țara noastră intră în haos politic, estimează Duca.

„Nu știu ce au în cap cei de la PSD. În principiu, înțeleg că vor să continue PNRR. Dar nu este sigur ce se va întâmpla după moțiune. Riscul este să pierdem banii din PNRR, să fim retrogradați la junk în privința ratingului și să plece investitori. Deja pe dobânzi dăm în acest an 12 miliarde de euro conform bugetului, posibil să ajungem la 18 în acest ritm”.

Dobânzile au crescut deja în ultima perioadă, în urma scandalului declanșat de PSD.

Blocarea celor 10 miliarde de euro din PNRR

La aceste costuri se adaugă pierderea celor 10 miliarde de euro care trebuie absorbite până la 31 august din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Atragerea acestora este depedentă de realizarea reformelor asumate. Fără o coaliție pro-europeană nu se va putea, mai ales că timpul este foarte puțin.

„Dacă politicienii nu se vor ține de reforme, riscăm să pierdem și cei 10 milia euro din PNRR, iar asta va însemna că toate investițiile, de la drumuri la cale ferată, se vor opri pe termen nedefinit. Bani să le continuăm nu avem”, avertizează analistul Adrian Negrescu.

Pierderea fondurilor europene

Pe lângă dispariția celor 10 miliarde de euro din PNRR, ar putea fi blocate și fondurile europene, programele operaționale, spune consultantul Emilian Duca.

„Și putem pierde și fondurile europene obișnuite, pe lângă cele din PNRR, adică cele din programele operaționale”, a mai spus Duca.

„Nu știu ce vor, PSD nu a spus clar ce a greșit Bolojan. Au avut un program de guvernare și au făcut fix ce era trecut acolo. Reforma companiilor de stat și listarea lor este trecută acolo și este și în PNRR. Acum s-au trecut că Bolojan este dictator… Dar ei au fost prezenți și au fost de acord cu toate deciziile”
Emilian Duca, consultant fiscal

Emilian Duca. Foto: zf.ro

Retrogradarea la junk, coșmarul finanțiștilor

În cel mai rău caz, dacă criza guvernamentală se prelungește, atunci ne putem trezi cu retrogradarea României la junk, adică ratingul nerecomandat investițiilor.

Acest lucru va duce la ieșiri de capital din România, presiuni pe scăderea leului, dar și imposibilitatea statului de a se împrumuta.

FMI va veni și va cere creșterea taxelor

„Iar asta va aduce Fondul Monetar Internațional la București, cu un program de asistență financiară care se va traduce prin creșterea TVA și a impozitului pe salariu”, avertizează analistul Adrian Negrescu.

Introducerea cotei progresive era anterior recomandată și de Banca Mondială, dar acest lucru a fost evitat anul trecut prin majorarea TVA și a accizelor.

O cotă progresivă înseamnă de facto creșterea impozitului pe salariile medii și mari. Acestea sunt acum impozitate cu 10%, dar ar putea fi introduse cote mai mari, precum 15% sau 20%, ceea ce înseamnă în final reduceri de venituri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
PSD a legitimat fascismul prin alianța cu AUR la moțiunea de cenzură, spune Cristian Pîrvulescu: „Cum vor explica în Parlamentul European?". Reacția șefei S&D și istoria actualei crize politice, de la înființarea coaliției
 2 comentarii
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (2)
Avatar comentarii

parpalache 28.04.2026, 17:24

Am mai auzit „poezia”asta recitata de Propaganda!Singura adevarata poa sa fie aia cu pierderea PNNR!Oricum planificata și pentru care s-ar fi inventat orice pretext

Avatar comentarii

Moravurinoi 28.04.2026, 17:54

PNRR=Putin\'s New Romanian Resolution. Ne trimite pachete Putin cu drona

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Viva.ro
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Unica.ro
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
GSP.RO
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
GSP.RO
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
Parteneri
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Avantaje.ro
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!
Tvmania.ro
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!

Alte știri

Noi ambalaje care se pot recicla. Lista magazinelor din București și Brașov unde românii pot duce cutiile de carton
Știri România 18:17
Noi ambalaje care se pot recicla. Lista magazinelor din București și Brașov unde românii pot duce cutiile de carton
România va avea trenuri cu propulsie pe hidrogen: o companie va livra prima flotă, de 12 rame
Știri România 18:00
România va avea trenuri cu propulsie pe hidrogen: o companie va livra prima flotă, de 12 rame
Parteneri
Un oraș din România finalizează un nou terminal de aeroport. „Avem toate premisele să devenim o destinație europeană”
Adevarul.ro
Un oraș din România finalizează un nou terminal de aeroport. „Avem toate premisele să devenim o destinație europeană”
Tragedie anunțată! ChatGPT ar fi putut preveni un masacru, dar niciun angajat nu a alertat autoritățile. Cum explică un expert în AI breșele din sistem
Fanatik.ro
Tragedie anunțată! ChatGPT ar fi putut preveni un masacru, dar niciun angajat nu a alertat autoritățile. Cum explică un expert în AI breșele din sistem
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Parteneri
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

De ce au fost plecați Codruța Filip și Edward Sanda în Spania: „Abia aștept să vedeți”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:33
De ce au fost plecați Codruța Filip și Edward Sanda în Spania: „Abia aștept să vedeți”
Cum a răspuns Antonia după ce piesa copiilor ei a fost dur criticată. „Viața merge mai departe!”
Stiri Mondene 17:00
Cum a răspuns Antonia după ce piesa copiilor ei a fost dur criticată. „Viața merge mai departe!”
Parteneri
„Sunt o fată muncitoare din România!” Mihaela Rădulescu, manifest pentru femeile din întreaga lume. Cum se apără vedeta în fața acuzațiilor presei străine
TVMania.ro
„Sunt o fată muncitoare din România!” Mihaela Rădulescu, manifest pentru femeile din întreaga lume. Cum se apără vedeta în fața acuzațiilor presei străine
Pericole reale în jucăriile copiilor. Mamă: "Biluţele le-a băgat în năsuc"
ObservatorNews.ro
Pericole reale în jucăriile copiilor. Mamă: "Biluţele le-a băgat în năsuc"
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Parteneri
Diana Munteanu are un fotbalist favorit la CM: „Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
GSP.ro
Diana Munteanu are un fotbalist favorit la CM: „Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
GSP.ro
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
Parteneri
Nicușor Dan: România a participat la efortul de recuperare a 2 ofițeri moldoveni captivi în Rusia
Mediafax.ro
Nicușor Dan: România a participat la efortul de recuperare a 2 ofițeri moldoveni captivi în Rusia
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Wowbiz.ro
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Promo
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
România în criză socială profundă. Analiza prof. univ. Cristian Socol, pe baza a 5 indicatori relevanți
Mediafax.ro
România în criză socială profundă. Analiza prof. univ. Cristian Socol, pe baza a 5 indicatori relevanți
O bătrână de 94 de ani din Botoșani a supraviețuit 3 zile într-o pădure, în condiții vitrege. Cine a protejat-o în tot acest timp
KanalD.ro
O bătrână de 94 de ani din Botoșani a supraviețuit 3 zile într-o pădure, în condiții vitrege. Cine a protejat-o în tot acest timp

Politic

Val de indignare la postarea lui Nicușor Dan din Croația: „Iohannis, mediatorule cum e?”
Politică 18:53
Val de indignare la postarea lui Nicușor Dan din Croația: „Iohannis, mediatorule cum e?”
Dan Barna atacă dur PSD pentru criza politică din țară: „Joacă poker cu viitorul României!”
Politică 16:35
Dan Barna atacă dur PSD pentru criza politică din țară: „Joacă poker cu viitorul României!”
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Cea mai mare greșeală a lui Gigi Becali în relația cu Mirel Rădoi: „Și-a dat seama că a greșit!”
Fanatik.ro
Cea mai mare greșeală a lui Gigi Becali în relația cu Mirel Rădoi: „Și-a dat seama că a greșit!”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal