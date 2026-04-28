Căderea leului și scumpiri la importuri

Analistul economic Adrian Negrescu detaliază pas cu pas ce se poate întâmpla după adoptarea moțiunii.

„Odată cu căderea guvernului, vom intra, practic, într-o perioadă plină de turbulențe. Dincolo de creșterea dobânzii la care se împrumută statul, nu este exclus să asistăm la o depreciere a cursului de schimb. Creșterea euro peste nivelul de 5,2-5,5 lei ar putea deveni realitate foarte rapid, iar asta ne va scumpi viața de zi cu zi, de la alimente, la tot ce importăm – haine, electronice, la serviciile de telefonie mobilă. Suntem, din păcate, dependenți de importuri iar dacă cursul euro va crește, asta se va traduce instantaneu în prețuri mai mari”, spune el.

Un curs mai mare înseamnă automat și scumpirea chiriilor și a locuințelor, care de regulă sunt în euro.

Dăm deja pe dobânzi 12 miliarde de euro pe an

Consultantul financiar Emilian Duca spune că România are deja costurile de finanțare în creștere, iar moțiunea va duce și mai sus dobânzile la care se împrumută statul.

România dă în acest an 12 miliarde de euro, echivalentul a 3% din Produsul Intern Brut (PIB) numai pe dobânzi. Suma va crește vertiginos dacă țara noastră intră în haos politic, estimează Duca.

„Nu știu ce au în cap cei de la PSD. În principiu, înțeleg că vor să continue PNRR. Dar nu este sigur ce se va întâmpla după moțiune. Riscul este să pierdem banii din PNRR, să fim retrogradați la junk în privința ratingului și să plece investitori. Deja pe dobânzi dăm în acest an 12 miliarde de euro conform bugetului, posibil să ajungem la 18 în acest ritm”.

Dobânzile au crescut deja în ultima perioadă, în urma scandalului declanșat de PSD.

Blocarea celor 10 miliarde de euro din PNRR

La aceste costuri se adaugă pierderea celor 10 miliarde de euro care trebuie absorbite până la 31 august din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Atragerea acestora este depedentă de realizarea reformelor asumate. Fără o coaliție pro-europeană nu se va putea, mai ales că timpul este foarte puțin.

„Dacă politicienii nu se vor ține de reforme, riscăm să pierdem și cei 10 milia euro din PNRR, iar asta va însemna că toate investițiile, de la drumuri la cale ferată, se vor opri pe termen nedefinit. Bani să le continuăm nu avem”, avertizează analistul Adrian Negrescu.

Pierderea fondurilor europene

Pe lângă dispariția celor 10 miliarde de euro din PNRR, ar putea fi blocate și fondurile europene, programele operaționale, spune consultantul Emilian Duca.

„Și putem pierde și fondurile europene obișnuite, pe lângă cele din PNRR, adică cele din programele operaționale”, a mai spus Duca.

„Nu știu ce vor, PSD nu a spus clar ce a greșit Bolojan. Au avut un program de guvernare și au făcut fix ce era trecut acolo. Reforma companiilor de stat și listarea lor este trecută acolo și este și în PNRR. Acum s-au trecut că Bolojan este dictator… Dar ei au fost prezenți și au fost de acord cu toate deciziile”

Retrogradarea la junk, coșmarul finanțiștilor

În cel mai rău caz, dacă criza guvernamentală se prelungește, atunci ne putem trezi cu retrogradarea României la junk, adică ratingul nerecomandat investițiilor.

Acest lucru va duce la ieșiri de capital din România, presiuni pe scăderea leului, dar și imposibilitatea statului de a se împrumuta.

FMI va veni și va cere creșterea taxelor

„Iar asta va aduce Fondul Monetar Internațional la București, cu un program de asistență financiară care se va traduce prin creșterea TVA și a impozitului pe salariu”, avertizează analistul Adrian Negrescu.

Introducerea cotei progresive era anterior recomandată și de Banca Mondială, dar acest lucru a fost evitat anul trecut prin majorarea TVA și a accizelor.

O cotă progresivă înseamnă de facto creșterea impozitului pe salariile medii și mari. Acestea sunt acum impozitate cu 10%, dar ar putea fi introduse cote mai mari, precum 15% sau 20%, ceea ce înseamnă în final reduceri de venituri.