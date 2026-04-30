În ziua anterioară, euro era 5,1004 lei.

Efecte în lanț

Un euro mai puternic înseamnă scumpirea produselor importate, precum alimentele – unde România importă două treimi, dar și a automobilelor produse în Uniunea Europeană.

De asemenea, cresc sumele care trebuie plătite de cei cu credite sau chirii în euro, dar și costurile în lei pentru abonamentele la telefonie sau servicii de streaming.

Concomitent, dolarul american a scăzut de la 4,3595 lei la 4,3965 de lei.

Companiile de stat, lovite de scăderi

Depunerea moțiunii a dus și la creșterea dobânzilor la care se împrumută statul, dar și la scăderea Bursei de la București, unde sunt listate cele mai valoroase companii de stat.

Reamintim, PSD a decis ieșirea de la guvernare și răsturnarea guvernului Bolojan, acuzând premierul că dorește privatizarea companiilor de stat.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că listarea a trei companii de stat este condiție în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar între propunerile sale se află listarea CEC Bank și unor pachete suplimentare din acțiunile Hidroelectrica și Romgaz.

