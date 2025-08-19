Reformele din pachetul doi, inițiate majoritar de PSD. USR, nicio contribuție, acuză partidul lui Sorin Grindeanu

Cine a inițiat reformele

Situația reiese din documentele aflate în transparență decizională pe site-urile ministerelor, unde lipsesc complet inițiativele USR.

Astfel:

  • reforma guvernanței corporative (CA-uri, indemnizații) a fost inițiată de PSD prin SGG
  • reforma pensiilor speciale – Ministerul Muncii (PSD)
  • reforma în sănătate – Ministerul Sănătății (PSD)
  • reforma administrației publice locale – Ministerul Dezvoltării (UDMR), cu amendamente propuse de AMR și UNCJR (PSD)
  • măsurile fiscale – Ministerul Finanțelor (PNL).

Ministerul Justiției (PSD) și Ministerul Finanțelor (PNL) sunt avizatori de drept pe toate proiectele de reformă.

„La USR nu vedem nicio propunere, nicio inițiativă, dar zice că noi blocăm. USR ce a muncit la pachetul doi? Domnul Miruță este mai mult ocupat cu greaua moștenire, în timp ce economia se duce în cap. Mai mult, dânsul vorbește? Care a pus numai USR-iști la companiile de stat?”, au declarat surse social-democrate pentru Libertatea.

Afirmațiile au venit în contextul în care USR a acuzat PSD de blocarea discuțiilor din coaliție și de amânarea adoptării pachetului fiscal, mai ales după ce partidul condus de Sorin Grindeanu a transmis că nu mai revine la masa negocierilor decât în anumite condiții.

De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri"
Recomandări
De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”

Mai exact, ministrul USR al Economiei, Radu Miruță, a spus despre absența PSD din ședințele de coaliție că „au alegeri interne, sunt multe cuţite aruncate pe la spate” și i-a transmis un mesaj lui Sorin Grindeanu: „Îi spun un singur lucru: nu poate exista relansare economică prin aceleaşi metode prin care sunt numiţi oamenii în companiile de stat din subordinea Ministerului Economiei”.

Pachetul 2 de măsuri fiscale, adoptat de Guvernul Bolojan săptămâna viitoare

Amintim că primul pachet pentru reducerea deficitului bugetar, pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe 7 iulie și care a intrat în vigoare la 1 august, conține măsuri care vor afecta puternic românii. Cele mai importante sunt creșterea TVA la 21 la sută și pensiile. Mai precis, bătrânii care au o pensie lunară de peste 3.000 de lei net vor plăti CASS.

Pachetul fiscal 2, care se referă, printre altele, la pensiile magistraților, la reforma companiilor de stat și la reforma fiscală, a fost blocat pentru că sunt tensiuni în coaliție, iar PSD a impus anumite condiții ca să revină la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR.

Pachetul doi de măsuri fiscal-bugetare va fi prezentat de premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, săptămâna viitoare, urmând să fie asumat de Guvern.

Tinerii care au murit în accidentul de pe A1 s-ar fi aruncat în fața TIR-ului ținându-se în brațe, spune șoferul
Recomandări
Tinerii care au murit în accidentul de pe A1 s-ar fi aruncat în fața TIR-ului ținându-se în brațe, spune șoferul

Măsurile luate de Guvernul Bolojan au ca scop reducerea cheltuielilor statului, după ce, anul trecut, România a avut cel mai mare deficit din Europa, de 9,3% din PIB.

Alina Gorghiu anunță pedepse mai dure pentru agresori. Undă verde de la Guvern pe proiectul privind combaterea violenței
Știri România 20:14
Știri România 20:14
Alina Gorghiu anunță pedepse mai dure pentru agresori. Undă verde de la Guvern pe proiectul privind combaterea violenței
Clara Volintiru, expert în securitate internațională: „Implicarea lui Trump în Caucazul de Sud este o ofensivă economică și geostrategică față de China, de Rusia și de Iran" 
Interviu
Știri România 19:00 
Interviu
Știri România 19:00
Clara Volintiru, expert în securitate internațională: „Implicarea lui Trump în Caucazul de Sud este o ofensivă economică și geostrategică față de China, de Rusia și de Iran” 
Ce spune ispita Teodora Racoș de la Insula Iubirii 2025 despre echipa de la Antena 1: „Toți am încercat”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:28
Ce spune ispita Teodora Racoș de la Insula Iubirii 2025 despre echipa de la Antena 1: „Toți am încercat”
Dieta pe care o are Melania Trump. Ce mănâncă zilnic pentru a arăta impecabil la 55 de ani
Stiri Mondene 17:00
Dieta pe care o are Melania Trump. Ce mănâncă zilnic pentru a arăta impecabil la 55 de ani
Reformele din pachetul doi, inițiate majoritar de PSD. USR, nicio contribuție, acuză partidul lui Sorin Grindeanu
Politică 20:37
Politică 20:37
Reformele din pachetul doi, inițiate majoritar de PSD. USR, nicio contribuție, acuză partidul lui Sorin Grindeanu
Răspunsul lui Ciprian Ciucu când a fost întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei
Politică 18:22
Politică 18:22
Răspunsul lui Ciprian Ciucu când a fost întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei
