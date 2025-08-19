Reformele din pachetul doi, inițiate majoritar de PSD. USR, nicio contribuție, acuză partidul lui Sorin Grindeanu

Cine a inițiat reformele

Situația reiese din documentele aflate în transparență decizională pe site-urile ministerelor, unde lipsesc complet inițiativele USR.

Astfel:

reforma guvernanței corporative (CA-uri, indemnizații) a fost inițiată de PSD prin SGG

reforma pensiilor speciale – Ministerul Muncii (PSD)

reforma în sănătate – Ministerul Sănătății (PSD)

reforma administrației publice locale – Ministerul Dezvoltării (UDMR), cu amendamente propuse de AMR și UNCJR (PSD)

măsurile fiscale – Ministerul Finanțelor (PNL).

Ministerul Justiției (PSD) și Ministerul Finanțelor (PNL) sunt avizatori de drept pe toate proiectele de reformă.

„La USR nu vedem nicio propunere, nicio inițiativă, dar zice că noi blocăm. USR ce a muncit la pachetul doi? Domnul Miruță este mai mult ocupat cu greaua moștenire, în timp ce economia se duce în cap. Mai mult, dânsul vorbește? Care a pus numai USR-iști la companiile de stat?”, au declarat surse social-democrate pentru Libertatea.

Afirmațiile au venit în contextul în care USR a acuzat PSD de blocarea discuțiilor din coaliție și de amânarea adoptării pachetului fiscal, mai ales după ce partidul condus de Sorin Grindeanu a transmis că nu mai revine la masa negocierilor decât în anumite condiții.

Mai exact, ministrul USR al Economiei, Radu Miruță, a spus despre absența PSD din ședințele de coaliție că „au alegeri interne, sunt multe cuţite aruncate pe la spate” și i-a transmis un mesaj lui Sorin Grindeanu: „Îi spun un singur lucru: nu poate exista relansare economică prin aceleaşi metode prin care sunt numiţi oamenii în companiile de stat din subordinea Ministerului Economiei”.

Pachetul 2 de măsuri fiscale, adoptat de Guvernul Bolojan săptămâna viitoare

Amintim că primul pachet pentru reducerea deficitului bugetar, pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe 7 iulie și care a intrat în vigoare la 1 august, conține măsuri care vor afecta puternic românii. Cele mai importante sunt creșterea TVA la 21 la sută și pensiile. Mai precis, bătrânii care au o pensie lunară de peste 3.000 de lei net vor plăti CASS.

Pachetul fiscal 2, care se referă, printre altele, la pensiile magistraților, la reforma companiilor de stat și la reforma fiscală, a fost blocat pentru că sunt tensiuni în coaliție, iar PSD a impus anumite condiții ca să revină la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR.

Pachetul doi de măsuri fiscal-bugetare va fi prezentat de premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, săptămâna viitoare, urmând să fie asumat de Guvern.

Măsurile luate de Guvernul Bolojan au ca scop reducerea cheltuielilor statului, după ce, anul trecut, România a avut cel mai mare deficit din Europa, de 9,3% din PIB.

